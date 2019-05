Okresný súd Bratislava I vyhlásil konkurz na majetok L. Bašternáka

Na archívnej snímke vpravo Ladislav B. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. mája (TASR) - Okresný súd Bratislava I vyhlásil konkurz na majetok právoplatne odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka.píše sa v rozhodnutí zverejnenom v Obchodnom vestníku, na ktoré upozornil denník Sme. Veritelia majú 45 dní na to, aby prihlásili svoje pohľadávky.Konkurzná správkyňa Lenka Ivanová bude zisťovať, aký má podnikateľ majetok. Môže žiadať, aby sa skoršie prevody nehnuteľností a firiem vrátili späť do majetkovej podstaty.Bašternáka v kauze neodvedenia dane a poistného odsúdil 14. marca trojčlenný senát odvolacieho Krajského súdu v Bratislave na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody. Odpykať si ho má v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Bašternákovi zároveň prepadol majetok v prospech štátu, keďže spôsobil škodu v značnom rozsahu. Podnikateľ sa sám prihlásil v bratislavskom Justičnom paláci, aby nastúpil na výkon trestu odňatia slobody, ktorý aktuálne vykonáva vo väzení v Dubnici nad Váhom.Bašternák za posledné dva mesiace prepísal podľa RTVS viaceré nehnuteľnosti na manželku. Ide o apartmánový dom na Donovaloch, dom na Slavíne, byty a nebytové priestory v komplexe Bonaparte, nehnuteľnosti vo Five Star Residence a na Tupého ulici v Bratislave.Polícia nedávno podnikateľa obvinila v inej kauze neodvedenia dane a poistného. Voči obvineniu podal jeho právny zástupca Peter Filip sťažnosť na príslušný útvar Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).