Okresný súd rozhodol v prospech Rómov, boli vysťahovaní pod zámienkou odvozu odpadu z ich domov

Veľké víťazstvo pre vysťahovaných ľudí

Vysťahovanie bez súdneho príkazu

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - Okresný súd Košice II rozhodol v prospech deviatich členov rómskej komunity, ktorých v roku 2012 pod zámienkou odvozu odpadu vysťahoval mestský úrad z ich domovov v košickej mestskej časti Nižné Kapustníky. Obyvateľom po zbúraní domov neponúkli žiadne náhradné ubytovanie a v dôsledku toho sa z nich stali bezdomovci.Niektorí z nich boli autobusmi prepravení do rôznych častí krajiny. Súd v prvostupňovom rozsudku rozhodol, že mesto Košice porušilo ľudskú dôstojnosť a právo na súkromie žalobcov a dopustilo sa nezákonnej diskriminácie na základe ich etnickej príslušnosti. Informoval o tom v tlačovej správe Jonathan Lee z Európskeho centra pre práva Rómov (ERRC).„Hoci ide len o prvostupňové rozhodnutie, je to veľké víťazstvo pre vysťahovaných ľudí, ktorí už viac ako sedem rokov bojujú v tomto súdnom spore. Rozsudok je dôležitý aj do budúcnosti, pretože vysiela odkaz pre všetky úrady, ktoré chcú nelegálne vysťahovať Rómov z ich domovov, a vytvára novú súdnu prax v oblasti núteného vysťahovania a antidiskriminačného zákona. Myslím si, že ide o prvý rozsudok podľa tohto zákona, ktorý konštatoval obťažovanie na Slovensku,“ povedal právny poradca ERRC a advokát pracujúci na prípade Michal Zálešák.Advokát Richard Marcinčin, ktorý zastupoval vysídlené rodiny pro bono, očakáva, že mesto Košice sa proti tomuto rozhodnutiu odvolá. Úrady majú 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku na vykonanie rozhodnutia súdu.Mesto Košice 30. októbra 2012 vysťahovalo 156 ľudí, vrátane 63 detí, z ich domovov v Nižných Kapustníkoch. Vysťahovanie sa uskutočnilo bez súdneho príkazu alebo rozhodnutia správneho orgánu a dotknuté osoby neboli vopred písomne upozornené. Ako zdôraznilo Európske centrum pre práva Rómov, mestská polícia vykonala vysťahovanie, nariadila obyvateľom opustiť oblasť a pripravila ich o domovy.Ich domy boli zbúrané bagrami a vysídlených Rómov poslali autobusmi do iných častí krajiny, kde mali údajne miesto trvalého pobytu. Doplnili, že predstavitelia mesta Košice označili vysťahovanie v Nižných Kapustníkoch len za zneškodnenie nelegálnej skládky, kde si postavili obydlia „neprispôsobiví občania.“