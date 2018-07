Okresný úrad Trenčín mal porušiť pri povolení skládky zákon

Ilustračné foto. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Partizánske 16. júla (TASR)- Okresný úrad (OÚ) Trenčín mal pri povolení na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu v partizánskej mestskej časti Šimonovany porušiť zákon. Urobiť to mal nedodržaním lehoty, čím mal znemožniť mestu vyjadriť sa k činnosti. Upozornil na to primátor Partizánskeho Jozef Božik. OÚ Trenčín v reakcii chybu svojich úradníkov priznal.Zámer využiť odpad na povrchovú úpravu terénu na svojom pozemku v Šimonovanoch predložilo na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) Poľnohospodárske družstvo podielnikov (PDP) Veľké Uherce ešte v marci tohto roka. OÚ Partizánske následne rozhodol, že sa zámer nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Jeho rozhodnutie, v ktorom poukázal na dodržanie zákona o odpadoch, nadobudlo právoplatnosť 21. mája.Medzitým, pred uplynutím lehoty na odvolanie, ešte 15. mája, však OÚ Trenčín udelil PDP Veľké Uherce súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu.uviedol Božik.Práve týmto rozhodnutím v extrémne rýchlej časovej lehote, odvolávajúc sa na dokument, ktorý nie je právoplatný, OÚ v Trenčíne podľa neho povolil vytvorenie skládky inertného materiálu, pričom to v mestskej časti vytvorilo obrovskú nevôľu v radoch občanov.dodal.OÚ Trenčín na základe osobného vysvetlenia a preštudovaní spisovej dokumentácie priznal, že jeho odbor starostlivosti o životné prostredie porušil platné právne predpisy, uviedol v reakcii prednosta OÚ Trenčín Jozef Stopka. Ten podľa svojich slov požiadal zodpovedných zamestnancov vecne príslušného odboru, aby okamžite konali a bezodkladne nariadil obnovu konania z dôvodu, že mestu Partizánske bola odňatá možnosť zúčastniť sa konania vo veci vydania predmetného súhlasu.ozrejmil ďalej Stopka.V rámci zisťovacieho konania, ktoré realizoval OÚ Partizánske a následne vydal rozhodnutie, neboli podľa neho zo strany mesta Partizánske vznesené závažné pripomienky a aj preto zamestnanci OÚ Trenčín predpokladali, že nikto z účastníkov, ktorí boli oslovení v zisťovacom konaní, nepodá odvolanie voči rozhodnutiu OÚ Partizánske.dodal.S vyvážaním odpadu nie sú spokojní obyvatelia Šimonovian, kadiaľ nákladné autá chodia. Poukázali na neúmerné zaťaženie vozoviek, ktoré sú v zlom stave, tiež prašnosť. Mesto chce v tejto súvislosti zabezpečiť, aby sa tieto problémy eliminovali.