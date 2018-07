Ravasz: Nový projekt pomôže MŠ k funkčným triedam s rómskymi deťmi

Na archívnej snímke Ábel Ravasz. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Bratislava 16. júla (TASR) – Už od septembra by mohli v materských školách v obciach s rómskou komunitou fungovať asistenti učiteľa a ďalší koordinátori inkluzívneho vzdelávania. Zvýšený podiel rómskych detí v predškolskej príprave by mal priniesť nový národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (NP PRIM). Jeho spustenie na pondelkovom stretnutí s médiami oznámil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd).uviedol o dôležitosti a ambíciách projektu vládny splnomocnenec.Projekt je určený pre skupinu 150 obcí, ktoré boli v Atlase rómskych komunít zaradené do indexu podrozvinutosti. Materská škola (MŠ) v obci musí mať k novému školskému roku prijatých minimálne päť detí z marginalizovaných rómskych komunít. O účasti konkrétnej MŠ, ak je ich v obci viac, rozhodne samospráva. Maximálne je možné vybrať dve škôlky.informoval Ravasz.dodal.Ravasz zvýraznil zároveň, že v rámci tohto projektu bude prvýkrát v prípade štátneho orgánu uplatnené dočasné vyrovnávacie opatrenie (DVO). Obce by tak pri výberovom konaní mali uprednostňovať rómskych uchádzačov s príslušnou kvalifikáciou, mali by tiež prihliadať aj na to, či uchádzač ovláda jazyk rómskej komunity. Úrad splnomocnenca bude mať zastúpenie v hodnotiacich komisiách.Ravasz očakáva, že by prostredníctvom tohto projektu mohlo fungovať 400 až 500 asistentov a odborných zamestnancov.uviedol Ravasz, ktorý verí v dlhodobú udržateľnosť projektu.Bližšie informácie o projekte sú na stránke splnomocnenca vlády pre rómske komunity.