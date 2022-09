Okresom Prievidza otriasla tragická dopravná nehoda, vodič Peugeota neprežil čelnú zrážku

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - Tragické následky mala piatková predpoludňajšia dopravná nehoda na ceste I/9 pri Ráztočne (okres Prievidza) pre 48-ročného vodiča osobného motorového vozidla Peugeot. Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, zozadu do neho narazil vodič dodávky, v dôsledku čoho Peugeot odhodilo do protismernej časti vozovky.„Tu došlo k čelnej zrážke s oprotiidúcou dodávkou jazdiacou v smere od obce Ráztočno do Handlovej. Napriek snahe všetkých záchranných zložiek 48-ročný vodič osobného motorového vozidla Peugeot na mieste zraneniam podľahol," uviedla polícia.Dychové skúšky vodičov oboch dodávok boli negatívne. „Do vyšetrovania dopravnej nehody bol pribratý aj súdny znalec z odboru cestnej dopravy. Príčiny a okolnosti tejto tragickej nehody budú predmetom vyšetrovania v rámci trestného stíhania začatého pre prečin usmrtenia," dodala polícia.