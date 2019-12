OKRÚHLE VÝROČIA ROKU 2019: Čo všetko sme slávili?

Kombosnímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) – Slovensko si počas uplynulého roka pripomenulo viacero výročí. TASR prináša výberovú chronológiu významných okrúhlych výročí v roku 2019.Ústavným zákonom sa dovtedy jednotná Československá socialistická republika transformovala na federáciu. Zmenila sa štruktúra vlády a vznikli Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika. Ústavný zákon nadobudol účinnosť 1. januára 1969.Od 1. januára 2009 sa stalo euro oficiálnou menou Slovenska. Je oficiálnou menou v 19 z 28 krajín Európskej únie, tzv. eurozóne a v šiestich krajinách mimo EÚ.Jan Palach sa na rampe pražského Národného múzea polial benzínom a zapálil. Okoloidúcim sa podarilo plamene uhasiť. Ťažko popáleného študenta previezli do nemocnice, ale rozsah jeho zranení bol natoľko vážny, že nemal šancu prežiť. Pred smrťou stihol poskytnúť rozhovor, v ktorom vysvetlil svoje motívy.Práve 25. februára 1919 bol prijatý zákon č. 84, ktorým sa začala menová odluka novovzniknutej Československej republiky od Rakúska-Uhorska. V monarchii sa koruna používala už od roku 1892, keď nahradila zlaté. Po prvej svetovej vojne a po rozpade cisárstva sa používala koruna aj v nástupníckych štátoch – československá koruna, rakúska, maďarská a juhoslovanská koruna.Československo na šampionáte zvíťazilo nad Sovietskym zväzom dvakrát, 21. marca s výsledkom 2:0 a napokon práve 28. marca so skóre 4:3. Vo viacerých mestách sa konali oslavy, ktoré prerástli do otvorených protestov proti sovietskej okupácii.Severoatlantická aliancia, do roku 1989 Severoatlantický pakt, je medzivládna obranná organizácia založená 4. apríla 1949 podpisom tzv. Washingtonskej zmluvy. Slovensko vstúpilo do NATO 29. marca 2004.Na nátlak sovietskeho komunistického vedenia vystriedal Dubčeka na poste prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa Gustáv Husák. Tento moment označujú historici za začiatok normalizačného procesu v bývalom Československu.Futbalový majster Slovenska ŠK Slovan Bratislava si pripomenul dve významné udalosti - 100 rokov od založenia klubu (vznik 3. mája 1919), resp. 50 rokov od triumfu v Pohári víťazov pohárov nad FC Barcelona 3:2 (rok 1969).Milan Rastislav Štefánik sa výrazne zaslúžil o vznik Československej republiky, keď spolu s Tomášom Garrigueom Masarykom a Edvardom Benešom bol jej najvýznamnejším zakladateľom. Podieľal sa na formovaní československých légií, bol tiež významným astronómom, vojenským pilotom, francúzskym generálom. Jeho závratnú a úspešnú životnú cestu ukončila 4. mája 1919 tragická letecká nehoda neďaleko letiska v Ivanke pri Dunaji.Aurel Stodola bol tvorcom teórie parných a plynových turbín.9. júna – 70. výročie založenia Vysokej školy výtvarných umení v BratislaveVysoká škola výtvarných umení v Bratislave so sídlom v Bratislave je verejná vysoká škola, založená v roku 9. júna 1949. Bola prvou vysokou školou na Slovensku, zameranou na komplexné štúdium výtvarného umenia.Národné zhromaždenie v Prahe prijalo 27. júna 1919 zákon o zriadení Československej štátnej univerzity v Bratislave. Výučba na prvej slovenskej univerzite sa začala na jeseň. V novembri toho istého roka bola vzdelávacia inštitúcia premenovaná na Univerzitu Komenského.Text petície Několik vět (Niekoľko viet) zverejnili rozhlasové stanice BBC, Hlas Ameriky a Slobodná Európa. Okamžite pod ním začali pribúdať podpisy. Vyhlásenie, ktoré žiadalo demokratizáciu pomerov v Československu, podporili disidenti i viaceré známe osobnosti.Symfonický orchester Slovenského rozhlasu sídli v Bratislave a predstavuje súčasť Rozhlasu a televízie Slovenska. S pravidelnou činnosťou začal 1. júla 1929.Členovia tzv. Bratislavskej päťky boli pred výročím okupácie v roku 1968 uväznení. Skupinu tvorili Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Hana Ponická, Anton Selecký a Vladimír Maňák.Prvé výročie od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa bolo príležitosťou pre početné demonštrácie, ktoré však potlačila polícia za pomoci ľudových milícií.Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia ČSSR prijalo tzv. pendrekový (obuškový) zákon, ktorý sprísňoval tresty za protikomunistické prejavy a umožňoval tvrdo zakročiť proti akýmkoľvek protestom.Nemecko bez vypovedania vojny prepadlo 1. septembra 1939 Poľsko, čím sa začala druhá svetová vojna. Slovenská armáda sa pripojila k vpádu nemeckej armády do Poľska. Británia a Francúzsko zrušili svoje konzuláty v Bratislave.Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) bol založený 5. septembra 1939. Profesionálny súbor sa zaoberá umeleckým spracovaním a interpretáciou folklóru na Slovensku. Jeho programy vychádzajú zo slovenského ľudového umenia a sú spracované aj v modernej scénickej podobe.Storočná história akademickej pôsobnosti Lekárskej fakulty Univerzity Komenského sa začala 21. septembra 1919. Iniciatíva vzniku a realizácia projektu založenia a budovania národnej univerzity v Bratislave patrí predovšetkým českým lekárom zoskupeným okolo prof. MUDr. Kristiána Hynka, prvého rektora univerzity.Slovensko sa kvalifikovalo prvýkrát na majstrovstvá sveta vo futbale 14. októbra 2009.22. októbra – 100. výročie narodenia maliara Vincenta Hložníka (22. októbra 1919 - 10. decembra 1997)Predstaviteľ expresionizmu Vincent Hložník patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia. Ilustroval vyše sto diel svetovej i národnej literatúry.Slovenská filharmónia vznikla zákonom Slovenskej národnej rady 18. decembra 1948, verejnosti sa po prvýkrát predstavila o rok neskôr 27. októbra 1949.Konzervatórium v Bratislave bolo založené 6. novembra 1919 ako prvá škola svojho druhu vychovávajúca profesionálnych umelcov na Slovensku.Slovenskí vysokoškoláci zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva demonštráciu. Pochodovali k budove ministerstva školstva. Predniesli požiadavky súvisiace so zlepšením kvality vzdelávania, demokratizácie spoločnosti a školstva predstaviteľom vtedajšej moci na Slovensku.Pred 30 rokmi sa v Prahe uskutočnila demonštrácia, proti ktorej tvrdo zasiahla polícia, čo vyvolalo vlnu protestov a štrajk študentov a hercov. K prejavom nespokojnosti sa postupne pridali ostatné skupiny obyvateľstva. Na Slovensku bola vytvorená Verejnosť proti násiliu (VPN) a v Česku Občianske fórum (OF). Vývoj vyústil do odstránenia komunistického režimu v Československu v roku 1989.V Československu sa konal dvojhodinový generálny štrajk na podporu požiadaviek študentov, OF a VPN. Zúčastnilo sa na ňom asi 75 percent občanov. Štrajk žiadal ukončenie mocenského monopolu komunistickej strany.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je druhou najstaršou klasickou univerzitou na Slovensku. Slávnostná inaugurácia univerzity sa konala 28. novembra 1959 v Štátnom divadle v Košiciach a jej prvým rektorom bol MUDr. Jozef Pajtáš.Komunistická strana definitívne stratila mocenský monopol. Federálne zhromaždenie schválilo zmeny v ústave a vypustilo články, ktoré definovali vedúcu úlohu KSČ v spoločnosti a marxizmus-leninizmus ako oficiálnu štátnu ideológiu.Prezident Gustáv Husák vymenoval novú vládu národného porozumenia na čele s premiérom Mariánom Čalfom, v ktorej tvorili väčšinu nekomunisti. Husák oznámil svoju abdikáciu z funkcie prezidenta. V Bratislave sa konal veľký pochod občanov do susedného rakúskeho mestečka Hainburg s nazvanom "Ahoj Európa!".Deň predtým federálny parlament už doplnený o tzv. kooptovaných poslancov zvolil za svojho predsedu Alexandra Dubčeka. Následne 29. decembra bol jednohlasne zvolený Václav Havel ako prvý nekomunistický prezident po 41 rokoch.