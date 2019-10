Okrúhly stôl k potratom sa zopakuje, strany majú predstaviť návrhy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. októbra (TASR) - Pri okrúhlom stole k téme potratov, ktorý zvolala koaličná SNS, sa v stredu (2. 10.) stretli zástupcovia len niekoľkých politických strán. Viacerí poslanci Národnej rady (NR) SR sa ospravedlnili z dôvodu iných pracovných povinností. SNS plánuje zvolať ďalšie stretnutie, svoje návrhy na zmeny by mali ešte predtým predstaviť aj ostatné strany. Dva návrhy na zmeny v tejto oblasti už predložili do parlamentu SNS a OĽaNO.skonštatovala podpredsedníčka SNS Eva Smolíková.Dodala, že viacerí pozvaní poslanci sa na rokovaní nezúčastnili a ospravedlnili sa. Pri okrúhlom stole sa podľa jej slov stretli Dušan Muňko za Smer-SD či nezradená poslankyňa Anna Verešová. Za Most-Híd sa na rokovaní nezúčastnil nikto. Dodala, že pozvanie prijali aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva, zástupcovia Aliancie za rodinu, organizátori Národného pochodu za život, ako aj členovia viacerých cirkví.Viacerí z poslancov pozvaných na rokovanie pre TASR povedali, že by sa radi do diskusie zapojili, pretože si to táto téma vyžaduje. Informácia sa k nim však podľa ich slov dostala neskoro, preto už nevedeli svoj program zmeniť. Takto reagovali napríklad poslanec OĽaNO Marek Krajčí či nezaradený Richard Vašečka.SNS už predložila do parlamentu návrh na zmenu v oblasti interrupcií v novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Zabezpečiť chcú adekvátnu informovanosť žien o aktuálnom vývoji ich tehotenstva pred zákrokom. Zakázať chcú ponúkanie interrupcií reklamným spôsobom. Docieliť chcú aj to, aby mohla žena pred potratom vidieť obraz embrya alebo plodu a ak je to technicky možné, mala by si tiež vypočuť tlkot jeho srdca.Hnutie OĽaNO na septembrovej schôdzi parlamentu neuspelo s novelou zákona o umelom prerušení tehotenstva. Návrh na zmeny predložili parlamentu opäť, ale v novele zákona o sociálnom poistení s menšími zmenami. Za alternatívu k potratom označili utajenie osoby v súvislosti s pôrodom. V tomto prípade preto navrhujú priznať nárok na nemocenské žene už od 21. týždňa tehotenstva. Zefektívniť a zrýchliť chcú aj proces osvojenia dieťaťa. Okrem toho navrhuje hnutie úpravu textu poučenia určeného žene pred potratom. Zakázať chcú aj nabádanie ženy na potrat pod hrozbou podania sťažnosti alebo podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.