Úspešná medzinárodná premiéra ukážky tradičných remesiel v Ružomberku

Ružomberok zažil úspešnú medzinárodnú premiéru ukážky tradičných remesiel Foto: Archív MAS DL Foto: Archív MAS DL

Foto: Archív MAS DL Foto: Archív MAS DL

Foto: Archív MAS DL Foto: Archív MAS DL

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 3. októbra (OTS) - Takzvanú prezentáciu remesiel a tradícií zo Slovenska i Čiech do centra dolného Liptova premiérovo dotiahla Miestna akčná skupina Dolný Liptov (MAS DL).Atraktívne podujatie s medzinárodnou účasťou predstavilo tradičné spôsoby výroby remeselníkov. Verejnosť sa mohla dotknúť slovenského umenia tkania kobercov, textílií, modrotlače, ručnej výroby nožov a ich obalov, zdobenia medovníkov, umeleckého kováčstva, ručnej výroby ozdôb do vlasov či pletených vencov. Remeselníci z Čiech prezentovali tradičnú výrobu kávy, prírodných sirupov, biopotravín, ale aj umenie drotárstva, keramiky, kožiarstva či ručné šitie a maľovanie bábik.“ uviedol predseda MAS DLProjektoví partneri, starostovia obcí i predstavitelia súkromného sektoru v rámci MAS DL si v rámci podujatia rozšírili obzory aj na odbornom workshope. Etnologičkazmapovala dolnoliptovské remeslá a tradície, riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej z Kysuckého Nového Mestaponúkol zaujímavý pohľad na umelecké kováčstvo. Problematiku zavedenia a udržania regionálnych značiek v konferenčnej časti otvorili(regionálna značka Gorolsko Swóboda) a členovia MAS Opavsko a MAS Horný Liptov.Prezentácia ľudových remesiel a tradícií vo formáte dvojdňového medzinárodného podujatia s odbornou i popularizačnou zložkou pre verejnosť i odborné publikum bola v Ružomberku premiérou. Organizátorom sa podarilo kvalitne pokryť obe časti programu a prilákať záujem všetkých vrstiev obyvateľstva. Dopomohol k tomu aj pestrý kultúrny program, v rámci ktorého vystúpili zoskupenia FS Belanček, Tomáš Mikulka, Liptáčik, Džuky či Dance Galaxy. „“ doplnilVerejná časť podujatia sa konala v piatok 27. 9. na pešej zóne pred Hotelom Kultúra, vo štvrtok 26. 9. jej predchádzal odborný workshop. Organizátorom podujatia bola MAS Dolný Liptov a okrem jeho členov sa ho aktívne zúčastnili zástupcovia Rozvojovej agantúry ŽSK (Žilina), Regionální rady rozvoje a spolupráce so sídlom v Třinci (Třinec - ČR), Združenia obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia (Turčianske Teplice), MAS Horný Liptov (Liptovský Hrádok), MAS Rožnovsko (Zašová - ČR), MAS Opavsko (Hradec nad Moravicí - ČR).Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ (kód ITMS2014+: 304031C555) podporeného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.Viac informácií o MAS Dolný Liptov nájdete na www.masdolnyliptov.sk