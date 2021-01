Oktagon MMA: Buchinger zdolal Paradeisera a získal opasok na turnaji Oktagon 21

Slovenský bojovník Ivan Buchinger zvíťazil v hlavnom zápase turnaja v MMA Oktagon 21 a získal titulový opasok v kategórii do 70 kg. Vo svojej premiére v organizácii Oktagon MMA zdolal Ronalda Paradeisera už po 2 minútach a 29 sekundách na škrtenie. Organizátori počas podujatia zverejnili aj termín ďalšieho turnaja, na ktorom sa 27. marca v hlavnom zápase stretnú Čech Karlos Vémola a Slovák Ivan Ďatelinka.





Oktagon 21, Brno, výsledky:

Pre 34-ročného Buchingera išlo o prvý zápas od decembra 2019, no proti o 11 rokov mladšiemu Paradeiserovi potvrdil pozíciu jedného z najúspešnejších slovenských bojovníkov MMA. Svoju profesionálnu bilanciu upravil na 38 víťazstiev zo 45 zápasov.Turnaj v brnianskom Zoner Bobyhall priniesol viacero vyrovnaných zápasov, o ktorých víťazoch viackrát rozhodli až bodoví rozhodcovia.





Hlavná karta:



do 70 kg:



Ivan Buchinger (SR) - Ronald Paradeiser (SR) /Buchinger v 1. kole na škrtenie/



do 80 kg:



Leandro Silva (Braz.) - Alex Lohoré (Fr.) /Silva na body/



do 61 kg:



Lucie Pudilová (ČR) - Marta Waliczeková (Poľ.) /Pudilová na body/



do 70 kg:



Miroslav Štrbák (SR) - Karol Ryšavý (SR) /Štrbák na body/



do 77 kg:



Matúš Juráček (ČR) - Gábor Boráros (SR) /Juráček na body/



do 62 kg:



Lucia Szabová (SR) - Rizlen Zouaková (Fr.) /Szabová v 2. kole na submisiu/



predeliminácie:



do 61 kg:



Filip Macek (ČR) - Konstadin Enev (Bulh.) /Macek v 1. kole na TKO/



do 77 kg:



Maté Kertész (Maď.) - Christian Jungwirth (Nem.) /Kertész na body/



do 84 kg:



Matěj Peňáz (ČR) - Romain Debienne (Fr.) /Peňáz v 1. kole na TKO/



do 57 kg:



Tereza Bledá (ČR) - Judyta Rymarazaková (Poľ.) /Bledá v 1. kole na submisiu/



do 84 kg:



Branislav Zuzák (SR) - Michal Glos (SR) /Zuzák na body/



do 60 kg:



Michal Konrád (ČR) - Igor Lukačovič (SR) /Konrád v 1. kole na submisiu/