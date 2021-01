Chára víťazne v prvom dueli proti Bostonu, Pánikov prvý tohtosezónny gól

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový "matuzalem" Zdeno Chára triumfoval v prvom súboji s bývalým klubom Bostonom Bruins , keď Washington vyhral v sobotňajšom dueli zámorskej NHL nad "medveďmi" 4:3 po predĺžení. Ako uviedol web NHL.com, čoskoro 44-ročný Chára (nar. 18. marca 1977), ktorý v priebehu predchádzajúcich 14 sezón hral v drese Bostonu, sa postavil proti Bruins po 1023 dueloch základnej časti.Domácim Capitals pomohol k víťazstvu premiérovým zásahom v sezóne 2020/2021 ďalší Slovák Richard Pánik . Zásah na 3:0 v polovici druhej tretiny počas presilovky pôvodne pripísali Tomovi Wilsonovi, no neskôr si rozhodcovia všimli teč martinského rodáka. Pánik bol najusilovnejším strelcom Washingtonu, keď bránku Bostonu ohrozil dovedna 5-krát.Tím z Washingtonu následne poľavil, čo hostia využili na strelenie troch gólov a vynútenie si predĺženia. V pridanom čase napokon rozhodol Alexander Ovečkin , ktorý sa v zostave Capitals objavil prvýkrát od 19. januára. V podaní Rusa to bol 708. gól v profilige, ktorým v historických tabuľkách dostihol na siedmeho Mikea Gartnera."Alex odohral dobrý zápas, postupne sa zlepšoval. Poslali sme ho na začiatok predĺženia, pretože pôsobil čerstvo. Ukázalo sa, že to bol dobrý ťah," vyhlásil na adresu Ovečkina tréner Washingtonu Peter Laviolette