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 24hod.sk    Šport

12. júla 2026

Okuliar dostane od Pittsburghu šancu v NHL a využije ju, myslí si zámorský expert


Tagy: debut v NHL NHL Príprava Slovenský útočník

Oliver Okuliar má na to, aby sa presadil nielen v AHL, kde to už pozná, ale aj v NHL. Oliver Okuliar by sa mohol v budúcnosti zaradiť k dôležitým hráčom tímu Pittsburgh Penguins. Podľa Richarda ...



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aptopix_milan_cortina_olympics_ice_hockey_84782 676x451 12.7.2026 (SITA.sk) - Oliver Okuliar má na to, aby sa presadil nielen v AHL, kde to už pozná, ale aj v NHL.


Oliver Okuliar by sa mohol v budúcnosti zaradiť k dôležitým hráčom tímu Pittsburgh Penguins. Podľa Richarda Jelineka z fanúšikovského webu Pens Labyrinth 26-ročný Slovák má predpoklady na to, aby sa stal dôležitou súčasťou organizácie "tučniakov".

Penguins získali univerzálneho útočníka pred niekoľkými týždňami z tímu Florida Panthers výmenou za obrancu Emila Pieniniemiho.

Okuliar následne podpísal jednoročnú dvojcestnú zmluvu. V uplynulej sezóne pôsobil vo švédskom tíme Skelleftea AIK, kde v 38 zápasoch nazbieral 15 gólov a 14 asistencií.

O rok skôr si obliekal dres tímu Charlotte Checkers z AHL, kde zaznamenal 19 gólov a 22 asistencií v 69 stretnutiach. Darilo sa mu aj v reprezentácii Slovenska, bol súčasťou tímu na zimných olympijských hrách v Miláne aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarska. Najmä na MS patril k najlepším slovenským hráčom.

"Okuliar je kvalitný obojsmerný hráč, ktorý dokáže spojiť ofenzívu s dôraznou fyzickou hrou. Presne taký typ hokejistu, akého Kyle Dubas v Pittsburghu potrebuje. Prináša energiu do druhého či tretieho útoku a predstavuje dvojitú hrozbu – vie dávať góly aj výborne prihrávať,“ zhodnotil Jelinek, upozornil na to web slovaknhl.sk.

Pripravený na NHL


Podľa zámorského autora začne slovenský útočník pravdepodobne sezónu v tíme Wilkes-Barre/Scranton Penguins v AHL. Verí však, že po povolaní do NHL má schopnosti udržať sa v prvom tíme.

"Najbližšiu sezónu zrejme strávi v AHL. Túto súťaž už pozná, takže nebude potrebovať čas na adaptáciu. Mal by dostávať veľký priestor na ľade, pretože Penguins ho vnímajú ako hráča pripraveného na povolanie do NHL a to v blízkej budúcnosti,“ uviedol Jelinek.

Rýchlo sa učí


Autor vyzdvihol tiež konzistentnosť Okuliara na každej úrovni kariéry. "Okuliar bol produktívny všade, kde hral, a prechod na vyššiu úroveň jeho výkony nikdy negatívne neovplyvnil. Adaptácia na NHL bude potrebná, ale učí sa veľmi rýchlo. Rád provokuje súperov, no zároveň je zodpovedný smerom dopredu aj dozadu."

Jelinek doplnil, že Pittsburgh potrebuje typ hráča, akým je Okuliar.

Stále je mladý


"Hĺbka útoku Penguins nie je nijako výnimočná. Tento krok Kyla Dubasa bol dobrý, pretože získal hráča, ktorého môže klub využiť v NHL a ktorý má vo veku 26 rokov stále dostatok času presadiť sa. Nebude z neho elitná hviezda, ale môže sa stať spoľahlivým hráčom, na ktorého sa bude tím dlhodobo spoliehať. V Pittsburghu bude mať oveľa väčšiu šancu uspieť než vo Floride.“


Zdroj: SITA.sk - Okuliar dostane od Pittsburghu šancu v NHL a využije ju, myslí si zámorský expert © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: debut v NHL NHL Príprava Slovenský útočník
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