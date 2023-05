Okuliara zaskočila tvrdá hra Rakúšanov: Zľakli sme sa

Slovenskí hokejoví reprezentanti narazili v siedmom zápase v rámci prípravy na MS na obzvlášť nepríjemného súpera. Rakúšania zdolali zverencov Craiga Ramseyho 6:3 aj vďaka fyzickej hre, ktorou sa prezentujú.





Útočník Oliver Okuliar priznal, že mužstvo malo pred tvrdou hrou súpera až prílišný rešpekt: "Tím drží spolu a myslím si, že sme dobrá partia. Skôr sme sa však zľakli, keď sme na videách videli, ako dohrávajú súboje. Nie je to príjemné, musíme im to však vrátiť rovnakou kartou."Slováci nestačili na Rakúsko druhýkrát za sebou, keď na novembrovom Nemeckom pohári v Krefelde prehrali 2:3 po predĺžení. "Neočakávali sme, že budeme mať siedmich vylúčených hráčov počas prvých tridsiatich minút. Potom sa niektorí nedostali na ľad a sedeli na striedačke, iní hrali často a neskôr sme stratili aj obrancu. Mužstvo sa však nevzdalo a každý bojoval až do konca. Nebolo to len o defenzíve, ale o tíme. Na ľade sú vždy šiesti hráči," povedal tréner Ramsay.Po úspešnom začiatku prípravy a dvoch triumfoch vo Švajčiarsku zaznamenali Slováci piatu prehru po sebe. V Kapfenbergu sa presadili len počas hry špeciálnych tímov. Skóre duelu otvoril už po 58 sekundách v presilovke Okuliar, ktorý v nedávno skončenej sezóne získal s Hradcom strieborné medaily v českej lige. "Vyhral som tam vhadzovanie, chalani si to dali na druhú stranu, potom som sa uvoľnil medzi kruhmi. Alex mi nahral a skúsil som to bekhendom hore. Sú tam rozdiely oproti českej lige, no hlavne si musím ešte zvyknúť na systém," povedal 22-ročný krídelník.Premiéru v príprave absolvoval aj Miloš Kelemen, ktorý odohral prvú sezónu v zámorí a pripísal si aj 14 štartov v drese Arizony v NHL. V 14. minúte sa presadil počas oslabenia a vyrovnal na 3:3. "Som rád, že mi to padlo. Potrebujeme zmeniť negatíva na pozitíva. Musíme sa snažiť byť čo najmenej vylučovaní a faulovať, len ak nám hrozí gól. Prehrali sme 3:6, potrebujeme sa poučiť, aby v sobotu nastúpil iný tím," uviedol Kelemen.Slováci sa s rovnakým súperom stretnú v generálke pred šampionátom v sobotu 6. mája v Trenčíne. "Musíme vyhrať viac súbojov, nielen v útočnom pásme, ale aj v obrannom bez puku. Tento duel nám ukázal nedostatky. V ďalšom zápase potrebujeme byť lepší, aby sme sa aj cítili sebavedomejšie na ľade," skonštatoval Peter Cehlárik.