Spalletti si zaslúži naspäť svoju Pandu, víťazná taktika sa narodila aj v obkolesení pštrosov či pávov

Spalletti vždy skôr stopoval

Lobotka, Osimhen a Kvaracchelija

5.5.2023 (SITA.sk) - Keď mužstvo SSC Neapol obsadilo v uplynulej sezóne v najvyššej talianskej futbalovej súťaži Serie A konečné 3. miesto, tvrdé fanúšikovské jadro „partenopei“ vyvesilo pred Štadiónom Diega Armanda Maradonu transparent odkazujúci na auto trénera Luciana Spallettiho Fiat Panda ukradnuté niekoľko mesiacov predtým.„Spalletti, vrátime ti Pandu. Keď odídeš!“ bolo napísané na transparente. Spalletti neodišiel a teraz si zaslúži svoju Pandu naspäť. V aktuálnom ročníku 2022/2023 pripravil fanúšikom SSC takú porciu radosti akú mesto pod Vezuvom nezažilo od čias spomenutej argentínskej legendy, po ktorej je pomenovaný mestský štadión.Práve z obdobia, keď Maradona hrával za Neapol, pochádzali dosiaľ jediné dva majstrovské tituly v Serie. V stredu sa táto zbierka rozšírila o tretí - aj so slovenskou pečaťou v podobe defenzívneho stredopoliara Stanislava Lobotku.Spalletti síce v minulosti dvakrát triumfoval v ruskej najvyššej súťaži so Zenitom Petrohrad, ale prenikavý úspech v rodnom Taliansku mu chýbal. Vyhral akurát národný pohár a superpohár s tímom AS Rím „Nikdy som necestoval prvou triedou so sedadlom pri okne. Vždy som skôr stopoval. Získanie tohto titulu je satisfakcia za všetky obete, ktoré som za tie roky priniesol,“ okomentoval 64-ročný Spalletti.Ten často premýšľa o taktike na svojej farme v Toskánsku, kde chová kone, pštrosy, pávy a najnovšie si zaobstaral aj rybník s kačicami.Mnohí si z neho často uťahujú, že nosí staromódne čierno-biele kopačky, no Spalletti tvrdí, že vie, prečo to robí „Boli časy, keď som tie kopačky zúfalo chcel a nemohol som si ich dovoliť,“ poznamenal. Neapolský záložník Lobotka povedal, že Spallettiho oblečenie pri postrannej čiare niekedy vyvoláva pocit, akoby chcel mužstvu pomôcť.Kouč Spalletti sa počas triumfálnej jazdy za majstrovským titulom mohol oprieť o kostru mužstva pozostávajúcu z hráčov, z ktorých sa počas sezóny stali hviezdy najväčšieho rangu - juhokórejského stopéra Kim Min-jaeho, slovenského defenzívneho stredopoliara Stanislava Lobotku , „gruzínskeho Maradonu" a „kráľa gólových prihrávok“ Chviču Kvaraccheliju a nigérijského ostrostrelca Victora Osimhena.Žiadny hráč z kádra SSC predtým nezískal majstrovskú trofej v niektorej z piatich elitných líg na „starom kontinente“ a iba sexteto hráčov Neapola v minulosti zažilo majstrovskú radosť v inej ligovej súťaži. Medzi nimi i Lobotka, slovenský šampión v sezóne 2014/2015 vo farbách AS Trenčín