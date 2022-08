Okupanti nepriamo vyhlásili nezávislosť Záporožskej oblasti, falošne označili Ukrajincov ako dočasných žiadateľov o azyl

Distribúcia formulárov

Falošná klasifikácia Ukrajincov

23.8.2022 (Webnoviny.sk) - Okupačné úrady v ukrajinskej Záporožskej oblasti nepriamo vyhlásili nezávislosť. V najnovšej aktualizácii to tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Údajnú nezávislosť regiónu od Ukrajiny ruskí okupanti vyhlásili tým, že falošne označili ukrajinských občanov vstupujúcich do oblasti ako dočasných žiadateľov o azyl.Nariadenie zavedené kolaborantmi spolupracujúcimi s Ruskom vyžaduje registráciu ukrajinských a ruských občanov a distribúciu dočasných identifikačných formulárov pre všetky „osoby bez štátnej príslušnosti“.Ruské právo definuje utečenca ako osobu, „ktorá sa nachádza mimo krajiny svojej štátnej príslušnosti alebo obvyklého pobytu“. Ruské okupačné úrady tak falošne klasifikujú všetkých Ukrajincov vstupujúcich na okupované územia v Záporožskej oblasti ako utečencov utekajúcich pred prenasledovaním na Ukrajine.Nariadenie okupantov tiež de facto identifikuje Ukrajinu ako samostatnú krajinu, do ktorej nepatrí Záporožská oblasť.