Proces s exšéfkou Krajského súdu v Žiline z akcie Plevel 2 pokračuje, má na krku obžalobu z korupcie

Svedkyňa spláca úver

Polka odmietol vypovedať





Polícia ešte 20. januára 2021 pri akcii Plevel 2 zadržala Kyselovú a tiež emeritnú sudkyňu Máriu Urbanovú. Tá sa k trestnej činnosti priznala a v rámci dohody o vine a treste jej súd uložil podmienečný trest. Trestnej činnosti sa podľa polície sudkyne dopúšťali od februára 2015 do augusta 2019. Konkrétne za peňažné úplatky rozhodovali trestné veci na Krajskom súde v Žiline v prospech trestne stíhaných osôb.

23.8.2022 (Webnoviny.sk) - Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v utorok pokračuje pojednávanie s bývalou predsedníčkou Krajského súdu v Žiline Evou Kyselovou, ktorá čelí obžalobe z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku.K prvému zo štyroch bodov obžaloby vypovedala svedkyňa, ktorej dcéra bola súdená za drogy. Na súde v Námestove bola odsúdená na 10 rokov a advokát ponúkol jej matke vybavenie zníženia trestu na odvolacom súde v Žiline.„S advokátom sme sa stretli v nejakej reštaurácii a tam som sa dozvedela, aká bude suma - požadoval 30-tisíc eur. Advokát žiadne mená nespomenul a keď som peniaze odovzdávala na parkovisku pri nejakej reštaurácii pri Žiline, tak som nevedela komu ich dávam. Peniaze som tomu pánovi odovzdala a musela som odísť. Ten muž nepovedal nič, myslím si, že to bola len nejaká spojka,“ popisovala svedkyňa s tým, že peniaze si požičala a úver spláca dodnes.„Potom začali súdne procesy na Krajskom súde v Žiline a konečne sa to ukončilo vo výsledku čestne podľa mňa, lebo tam nebol taký vysoký trest pre moju dcéru. Viem, že som porušila zákon, ale bola to moja dcéra," dodala svedkyňa, ktorej výpoveď bola sprevádzaná vzlykmi už od čítania prísahy. Jej dcéra nakoniec dostala trojročný trest, ktorý považuje svedkyňa za spravodlivý. Pojednávanie bude pokračovať čítaním listinných dôkazov.Obžalovaná Kyselová poukázala na prvom pojednávaní na rozpory vo výpovediach kľúčového svedka v jej prípade, konkrétne právoplatne odsúdeného bývalého sudcu Pavla Polku. Kyselová čelí obžalobe z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku, pričom podľa medializovaných informácií ju obvinili práve na základe výpovedí Polku. Keďže ten v utorok pred súdom odmietol vypovedať, čítali sa jeho výpovede z prípravného konania.