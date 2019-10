OĽaNO a SaS kritizujú prepojenia A. Vadalu na Smer-SD

Antonina Vadala (na snímke uprostred), archívna snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 10. októbra (TASR) - Strana Smer-SD je zodpovedná za prepojenie talianskej mafie na colníkov, políciu či vládu na Slovensku. Vo štvrtok to vyhlásili predstavitelia hnutia OĽaNO v súvislosti s odsúdením Antonina Vadalu za pašovanie drog benátskym súdom. SaS vyzýva policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby podnikli potrebné kroky a prepojenia vyšetrili. Podľa Matoviča mali konať už dávno.vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič a Vadalu označil za kamaráta Smeru-SD. Predstavitelia hnutia skonštatovali, že Smer-SD je zodpovedný za prepojenie talianskej mafie na políciu či colníkov. Kritizovali, že ľudia blízki Vadalovi dostali bezpečnostné previerky a boli vo vysokých štátnych funkciách. Matovič zároveň tvrdí, že Vadala získal licenciu na prevádzku fotovoltaických elektrární vďaka strane Smer-SD s tým, že iné firmy nemali šancu.Predstavitelia strany SaS považujú odsúdenie Vadalu za súčasť mozaiky o tom, ako fungovalo prepojenie organizovaného zločinu na najvyššie štruktúry štátu za vládnutia expremiéra Roberta Fica (Smer-SD). Žiadajú generálneho prokurátora a policajného prezidenta, aby podnikli potrebné kroky na vyšetrenie podozrení.argumentujú. Otázne je podľa nich to, akú úlohu zohral bývalý premiér pri kriminálnych aktivitách talianskej mafie na Slovensku.Benátsky súd odsúdil v stredu (9. 10.) podnikateľa Antonina Vadalu na deväť rokov a štyri mesiace väzenia za pašovanie drog z Južnej Ameriky do talianskej Kalábrie. Malo ísť o kokaín. Spolu s Vadalom bolo v rámci procesu odsúdených ďalších 17 podozrivých. Informovali o tom regionálne noviny Gazzetta del Sud.Talianske médium zároveň poukazuje na to, že ide o podnikateľa Vadalu, ktorý bol v minulosti zatknutý a vyšetrovaný v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.Vadalu zadržali v marci 2018 v Michalovciach na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Podľa medializovaných informácií z tohto roka mal Vadala v rámci obchodovania s mäsom do Turecka cez Balkán údajne aj pašovať drogy.