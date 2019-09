OĽaNO chce, aby sa operácie súvisiace s nádormi, uskutočnili do 14 dní

Ilustračná snímka. Foto: Foto: M. Štubňa Foto: Foto: M. Štubňa

Bratislava 3. septembra (TASR) - Operácie súvisiace s nádorovým ochorením by mohli byť vykonávané do 14 dní odo dňa jej nariadenia. Dosiahnuť to chcú opoziční poslanci z klubu OĽaNO. Do Národnej rady SR podali návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá by mala vytvoriť legislatívne podmienky na umožnenie týchto operácií.Nová legislatíva by tiež upravila zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve.Poslanci v novele navrhujú, aby bol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný navrhnúť zaradenie poistenca na čakací zoznam do 24 hodín od indikácie zákroku súvisiaceho s nádorovým ochorením.Zdravotná poisťovňa by tiež podľa navrhovanej legislatívy musela vytvoriť pre tieto zákroky spoločný zoznam určený pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.Zdravotná poisťovňa by mala byť podľa poslancov povinná zabezpečiť poistencovi vykonanie operácie súvisiacej s nádorovým ochorením do 14 dní odo dňa zaradenia poistenca do zoznamu.navrhujú predkladatelia.Nová legislatíva by tiež rátala s tým, aby sa rozšíril rozsah chorôb, na základe ktorých sú poistenci zaradení do čakacieho zoznamu, o nádorové ochorenia.Návrh zákona má podľa poslancov okrem iného viesť k lepšej a prísnejšej regulácii zisku zdravotných poisťovní a k efektívnejšiemu využitiu zdrojov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov.Poslanci navrhujú, aby bola novela zákona účinná od 1. januára 2020.