I. Matovič: Pellegriniho chceme odvolať, aj keď Jankovská odstúpila

Igor Matovič, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 3. septembra (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) bude v piatok (6. 9.) čeliť v Národnej rade (NR) SR odvolávaniu, aj keď štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská (Smer-SD) v utorok oznámila odchod z funkcie. Vyhlásili to predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO s tým, že svoje podpisy pre iniciovanie parlamentnej mimoriadnej schôdze nestiahnu ani poslanci za opozičné SaS a Sme rodina.Poslanec NR SR Gábor Grendel (OĽaNO) uviedol, že informácia o tom, že Jankovská musela vydať polícii svoj mobil, prišla 22. augusta a už vtedy mala z funkcie štátnej tajomníčky odstúpiť.vyhlásil poslanec.Líder OĽaNO a poslanec NR SR Igor Matovič povedal, že presvedčili zástupcov SaS a Sme rodina o nutnosti mimoriadnej parlamentnej schôdze, a to aj po tom, čo sa Jankovská vzdala svojho postu.skonštatoval Matovič. Tým, že Jankovská odstúpila z funkcie, sa podľa jeho slov "nezmyl Pellegriniho hriech, pretože v čase, keď mal buchnúť po stole, strčil hlavu do piesku".Matovič zároveň avizoval, že urobia všetko preto, aby po skočení na poste štátnej tajomníčky nebola Jankovská sudkyňou.poznamenal. Líder OĽaNO tvrdí, že Jankovská bola v extrémne blízkom kontakte s podnikateľom Marianom. K, obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zavraždili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, a vybavovala správne sudcovské rozhodnutia cez svoju sestru, ktorá je sudkyňou a cez svoju osobnú asistentku.povedal šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský. SaS tvrdí, že Jankovská nemala pre svoju minulosť na ministerstve spravodlivosti čo robiť a tobôž nie po tom, ako jej polícia musela zobrať telefón.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) naopak dúfa, že Matovič a líder SaS Richard Sulík budú nasledovať kroky štátnej tajomníčky Jankovskej a odídu z politického života pre svoje stretnutia s Marianom K. Vo svojej reakcii taktiež uviedol, že rozsudky vynášajú súdy a vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní.