OĽaNO chce, aby si ľudia odhlasovali návrhy, ktoré by mali byť v programovom vyhlásení vlády

1. Súhlasíte s hmotnou zodpovednosťou politikov?



2. Súhlasíte s 50-percentnou odmenou pre toho, kto odhalí korupčné správanie?



3. Súhlasíte s tým, aby zdravotné poisťovne zabezpečili bezplatné objednanie sa cez centrálne telefónne číslo alebo web?



4. Súhlasíte s tým, aby onkologický pacient mal možnosť absolvovať operáciu do dvoch týždňov a ak termín nedostane, bude môcť byť operovaný kdekoľvek v rámci Európskej únie?



5. Súhlasíte s príspevkom 200 eur pre tehotné ženy od 4. mesiaca tehotenstva do pôrodu?



6. Súhlasíte s bezplatnou dopravou pre deti, študentov, invalidov a dôchodcov nielen vo vlaku, ale aj v autobuse a mestskej hromadnej doprave?



7. Súhlasíte s povinnou škôlkou pre deti od troch rokov, ktoré vyrastajú v sociálne alebo inak rizikovom prostredí?



8. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedlo pravidlo, že faktúry sa budú musieť platiť podľa poradia, v akom ich podnikatelia obdržali?



9. Súhlasíte s tým, aby zmeny v podnikateľských zákonoch nadobúdali platnosť vždy až od 1. januára nasledujúceho roka?



10. Súhlasíte s tým, aby všetci, ktorí prídu voliť v parlamentných voľbách, mali nasledujúce 4 roky 10-percentnú zľavu na všetky poplatky voči štátu?



11. Súhlasíte s tým, aby každý, kto má občiansky preukaz s čipom, mohol voliť elektronicky prostredníctvom čítačky bez ohľadu na miesto, kde sa práve nachádza?





1.2.2020 (Webnoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) chce umožniť ľuďom, aby sa prostredníctvom internetového hlasovania podieľali na tvorbe programového vyhlásenia prípadnej budúcej vlády. Uviedol to na sobotňajšej tlačovej besede predseda hnutia Igor Matovič.OĽaNO chce v sobotu 8. februára spustiť internetové hlasovanie pre verejnosť. Ľudia budú môcť vyjadriť súhlas, prípadne nesúhlas s navrhovanými opatreniami.Matovič prisľúbil, že jeho podmienkou pre vstup do prípadnej budúcej koalície bude, aby boli všetky návrhy, ktoré získajú v hlasovaní nadpolovičnú väčšinu, obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády.Na tlačovej besede predstavil líder OĽaNO prvých jedenásť otázok.Ďalšie otázky do hlasovania doplní OĽaNO v sobotu 8. februára. Hnutie tvrdí, že chce týmto spôsobom zabezpečiť garanciu toho, že názory ľudí budú presadené aj do programového vyhlásenia vlády.Opiera sa pritom o Ústavu SR, ktorá hovorí, že ľudia vládnutím poverujú politikov alebo si vládnu sami.