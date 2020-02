Príhovor primátora Patakyho v novinách nie je kampaňou, bráni Most-Híd svojho kandidáta

Meno strany nenašli

Výzva na zodpovednú voľbu

1.2.2020 (Webnoviny.sk) - Strana Most-Híd nepovažuje príhovor Karola Patakyho v mestských novinách za predvolebnú kampaň. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa strany Klara Magdeme. Reagovala tak na status, ktorý Transparency International Slovensko (TIS) zverejnila v piatok 31. januára na sociálnej sieti.TIS uviedla, že primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky využil svoj decembrový príhovor na prvej strane mestských novín na predvolebnú kampaň pre stranu Most-Híd, za ktorú kandiduje.Podľa hovorkyne Mostu-Híd však jeho príhovor neobsahuje priame informácie, ktoré by obyvateľov mesta nabádali k tomu, aby Patakyho vo voľbách do Národnej rady SR (NR SR) volili.„Nenašli sme v príhovore meno strany Most-Híd alebo jej príslušníkov. TIS a Most-Híd asi majú odlišný názor na to, či primátor má alebo nemá nárok na to, aby sa koncom roka prihovoril k občanom a urobil odpočet dosiahnutých výsledkov. Pán Pataky to urobil bez toho, aby spomenul svoju stranícku príslušnosť a kandidatúru,“ povedala hovorkyňa Most-Híd Klara Magdeme.Pataky vo svojom príhovore vyzdvihuje úspechy, ktoré sa mu v pozícii primátora podarilo dosiahnuť. Zároveň v ňom tvrdí, že úspechy by prakticky nebolo možné dosiahnuť bez podpory strany, ktorá vo vláde zastáva dôležité miesta.Ľudí v príhovore vyzýva, aby sa zúčastnili volieb do NR SR a volili zodpovedne, pretože práve vo voľbách sa rozhodne, či bude mať občania Kráľovského Chlmca svoje zastúpenie aj v parlamente.Okrem primátora je na aktuálnej kandidátke Mostu-Híd aj viceprimátor Jozef Želinský a mestský poslanec Peter Pandy. Most-Híd má v zastupiteľstve mesta Kráľovský Chlmec väčšinu. Zvyšok tvoria nezávislí poslanci. Žiadna iná politická strana okrem Mostu sa do zastupiteľstva v minulých voľbách nedostala. Podľa TIS je teda zrejmé, ktorú politickú stranu mal Pataky na mysli.