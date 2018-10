OĽaNO chce upraviť platenie preddavkov na daň z príjmov

Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 3. októbra (TASR) – Menší a stredne veľkí živnostníci, rovnako ako obchodné spoločnosti, by mali byť oslobodení od povinnosti platenia preddavkov na daň z príjmov. Navrhuje to skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za hnutie OĽaNO v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložili na októbrovú schôdzu parlamentu. Nová hranica dane z príjmu by znamenala povinnosť daňovníka uhrádzať preddavky na daň z príjmu až po tom, ako jeho posledná známa daňová povinnosť prekročí sumu 10.000 eur.Cieľom návrhu je odstránenie nadbytočnej administratívnej záťaže pre približne 30.000 podnikateľských subjektov, tvrdia predkladatelia.konštatuje sa v dôvodovej správe k návrhu zákona.Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2500 eur odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období, je povinný uhrádzať preddavky na daň z príjmu, zdôrazňujú predkladatelia. Súčasné nízke nastavenie hranice daňovej povinnosti tak podľa OĽaNO spôsobuje živnostníkom administratívne nepríjemnosti a horší cash-flow.