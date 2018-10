SaS chce, aby ÚRSO povinne zverejňoval cenové rozhodnutia na internete

Karol Galek. Foto: sas.sk Foto: sas.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by mal povinne zverejňovať na svojom webovom sídle všetky cenové rozhodnutia. Navrhuje to dvojica poslancov opozičnej SaS Karol Galek a Jana Kiššová v novele zákona o regulácii v sieťových odvetviach.Poslanci predložili právnu normu na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá má naplánovaný začiatok na 16. októbra.odôvodnili predkladatelia novely.Súčasná prax totiž podľa nich ukazuje, že verejnosť nemá dostatočný prístup k informáciám o tvorbe ceny prirodzených monopolov podliehajúcich cenovej regulácii.opísali poslanci.Nezverejňovanie týchto informácií býva podľa nich spravidla odôvodňované obchodným tajomstvom.konštatovali liberáli.V novele zároveň navrhujú aj úpravu, podľa ktorej nebude porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva sprístupnenie informácií, ktoré sa týkajú ekonomicky oprávnených nákladov, ekonomickej efektívnosti a primeraného zisku vrátane rozsahu investícií započítaných do určenej alebo schválenej ceny pre regulované činnosti vykonávané prirodzenými monopolmi.Účinnosť novely navrhujú poslanci od 1. decembra tohto roku.