OĽaNO chce zvýšiť platy zdravotných sestier a pôrodných asistentiek

Bratislava 13. septembra (TASR) – Odchod sestier a pôrodných asistentiek spôsobuje ich nedostatok v slovenskom zdravotníctve. Upozornilo na to opozičné hnutie OĽaNO, ktoré preto navrhuje zvýšenie ich platov. To by malo podľa neho. Na tlačovej konferencii vo štvrtok o tom informovali poslanci Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí, Elena Červeňáková a Alan Suchánek (všetci OĽaNO).dodalo OĽaNO.uviedla Červeňáková.Podľa opozičnej poslankyne síce zamestnávateliano Červeňáková sa pýtauviedla. Pripomenula, že sestier vo veku medzi 50 až 60 rokov je 8500 a vo veku nad 60 rokov je 2250.zhodnotila.Šéfka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová vyzvala všetkých poslancov, bez ohľadu na to, do ktorého klubu patria, aby si uvedomili, čo v budúcnosti prinesie neriešenie tejto problematiky. Návrh vníma pozitívne aj Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA).povedala Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) uviedla, že o zvýšení platu pre sestry a pôrodné asistentky sa už rokovalo.zhrnula.