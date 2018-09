Hamé posilňuje podnik Doma v Prešove, bojuje s nedostatkom pracovníkov

Ilustračná snímka Foto: teraz.sk/Hame Foto: teraz.sk/Hame

Prešov 13. septembra (TASR) – Spoločnosť Hamé posilňuje továreň DOMA v Prešove, zároveň však bojuje s nedostatkom pracovnej sily. Investície do modernizácie a automatizácie v minulosti umožnili znásobiť výrobné kapacity omáčkového a dresingového programu v Prešove a prešovská spoločnosť prenikla aj do úplne nového segmentu - mrazených potravín. Generálny riaditeľ spoločnosti Hamé Slovakia Ľubomír Preclík potvrdil, že výrazné investície do prešovského podniku budú pokračovať aj naďalej.Čisté tržby Hamé na Slovensku počas 1. polroku 2018 vzrástli na takmer 18 miliónov eur, čo je takmer o 4 % viac ako vlani. Za celý minulý rok dosiahli čisté tržby spoločnosti na Slovenskú celkovo takmer 36 miliónov eur, čo je medziročný nárast taktiež o takmer 4 %. Celkové čisté tržby skupiny na všetkých trhoch dosiahli v 1. polroku zhruba 104 miliónov eur, v tomto prípade ide o medziročný nárast na úrovni takmer 7 %. Za uplynulý rok sa zvýšil aj podiel predaja prešovskej továrne na celkových predajoch skupiny na Slovensku, a to na 14 %. V prvej polovici roka 2017 exportovala spoločnosť Hamé svoje produkty do 37 krajín a exportné tržby medziročne vzrástli o šesť percent. Nárast exportu zaznamenali napr. do balkánskych krajín, ale aj v Nemecku, Izraeli či Taliansku.uviedol s tým, že spoločnosť chce pracovať na tom, aby do dvoch či troch rokov bol jej sortiment bez konzervačných látok. Spoločnosti DOMA sa podľa Preclíka podarilo uchytiť aj v zahraničí, najmä v susednom Česku, svoje výrobky vyviezli skúšobne aj do Číny a pripravuje sa aj predaj do iných krajín.zhodnotil generálny riaditeľ skupiny Hamé Martin Štrupl. Naopak, určitým varovným signálom sú podľa neho prudko rastúce vstupy, ktoré skupine výrazne zdražujú výrobu, a tiež znižujú profitabilitu. Ide o nárast cien energií, a tiež surovín, najmä zeleniny, ktorej sa tento rok kvôli suchu urodilo výrazne menej v celej strednej Európe.konštatoval Štrupl.