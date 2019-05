OĽaNO: J. RICHTER BY MAL BYŤ ODVOLANÝ PRE KAUZU SLEDOVANIA NOVINÁROV

Na archívnej snímke Ján Richter. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 28. mája (TASR) – Premiér Peter Pellegrini by mal odvolať z funkcie ministra práce Jána Richtera (obaja Smer-SD) pre kauzu sledovania novinárov, do ktorej je zapletený aj bývalý štátny úradník ústredia práce. Ten mal poslať sociálnu kontrolu novinárke Denníka N Monike Tódovej. Premiéra vyzvalo k odvolaniu Richtera opozičné hnutie OĽaNO, podľa ktorého by sa mal Richter novinárke ospravedlniť. Okrem toho sa celou situáciou má zaoberať aj parlamentný ľudskoprávny výbor.