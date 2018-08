OĽaNO: Je neprijateľné, že vláda SR pomáhala vietnamskej tajnej službe

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Je neprijateľné, že slovenská vláda sa priamo podieľala na únose cudzieho štátneho príslušníka a pomáhala vietnamskej tajnej službe. Uvádza sa to v stanovisku hnutia OĽaNO v súvislosti s výpoveďami slovenských policajtov o únose vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha, ktoré preto žiada demisiu vlády.povedala predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Ako doplnila,Za ohrozenie bezpečnosti a suverenity Slovenska by mal podľa jej slov premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) spoločne s celou vládou podať demisiu.vyhlásila Remišová.OĽaNO poukazuje, že kým za Vladimíra Mečiara uniesli syna prezidenta Michala Kováča, za Fica uniesli Vietnamca.dodal poslanec Gábor Grendel (OĽaNO).Unesený vietnamský podnikateľ Trinh Xuan Thanh bol v slovenskom vládnom špeciáli. Na bratislavskom letisku mal do neho nastupovať zbitý a zdrogovaný. Vo štvrtok o tom s odvolaním na policajtov, ktorí sprevádzali vietnamskú delegáciu, informoval Denník N.