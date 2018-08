Unesený Vietnamec mal byť vraj vo vládnom špeciáli dobitý a zdrogovaný

Na archívnej snímke z 24. januára 2018 je vietnamský podnikateľ a bývalý člen komunistickej strany Trinh Xuan Thanh. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Unesený vietnamský podnikateľ Trinh Xuan Thanh bol v slovenskom vládnom špeciáli. Na bratislavskom letisku mal do neho nastupovať zbitý a zdrogovaný. Vo štvrtok o tom s odvolaním na policajtov, ktorí sprevádzali vietnamskú delegáciu, informoval Denník N.Delegácia v špeciáli priletela už z Prahy do Bratislavy, sprevádzať ju mal šéf protokolu ministerstva vnútra Radovan Čulák. Presunula sa na stretnutie do vládneho hotela Bôrik. Pred ním mal byť podľa Denníka N v jednej z dodávok požičaných v Prahe aj unesený podnikateľ.Počas spoločného stretnutia oboch delegácií mali vietnamskí predstavitelia požiadať, aby policajti do kolóny zaradili ešte jednu dodávku. Tú, v ktorej je unesený Vietnamec. Dobitého ho mali vidieť aj slovenskí policajti, ktorí ho mali prekladať z požičanej dodávky do policajnej. Ochrankárom povedali, že sa opil a spadol zo schodov. Spolu s Thanhom nastúpili ešte dvaja muži, zrejme príslušníci vietnamskej tajnej služby. Ako posledný mal s nimi nastúpiť aj do vládneho špeciálu. Denník N tiež informoval, že letuškám kapitán nariadil odobrať všetky mobily, aby nemohli fotografovať.Generálna prokuratúra SR v stredu (1.8.) uviedla, že v predmetnej trestnej veci majú právomoc vykonávať úkony trestného konania zatiaľ len nemecké justičné orgány. Nemecké justičné orgány podľa hovorkyne GP SR Andrey Predajňovej neposkytli slovenským justičným orgánom žiadnu oficiálnu informáciu o priebehu, resp. o výsledku trestného konania vedeného v Spolkovej republike Nemecko.Slovenské justičné orgány zatiaľ nemajú právny ani skutkový základ konať v tejto trestnej veci. GP SR za účelom zistenia relevantných informácií bude ex offo iniciovať pracovné rokovanie so zástupcami justičných orgánov Spolkovej republiky Nemecko a Českej republiky. Na základe výsledkov pracovného rokovania rozhodne o ďalšom postupe. Polícia SR vo štvrtok informovala, že sa pripája k stanovisku GP SR. Slovenský postup v prípade kritizoval prezident SR Andrej Kiska a predstavitelia opozície.