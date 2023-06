OĽaNO kritizuje Čaputovú za nepodpísanie tretej hodiny telocviku, vraj tým bráni zdravému životnému štýlu detí

Veto chcú prelomiť

Hrozí viacero problémov

2.6.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová vetovaním zákona o zavedení tretej hodiny telesnej výchovy na základných školách bráni rozvoju zdravého životného štýlu detí.Uviedli to v piatok v tlačovej správe predstavitelia hnutia OĽaNO a priatelia . Zároveň zdôraznili, že návrh podporili osobnosti zo športového života, zástupcovia telocvikárov a odbornej obce.Poslanec Karol Kučera v tejto súvislosti povedal, že pre 30 percent detí na Slovensku je telesná a športová výchova častokrát jediný pohybom.„Téme prinavrátenia tretej hodiny telesnej a športovej výchovy sa venujem a aktívne ju komunikujem už tri roky. Preto odsúvanie tejto témy o ďalšie dva roky, ktoré žiada pani prezidentka, prirovnávam k nekonečnému stavaniu diaľnice z Bratislavy do Košíc," skonštatoval.Podľa ďalšieho poslanca Michala Šípoša prezidentka v tejto súvislosti uprednostnila stranu SaS , ktorá od prvého momentu bojovala proti predmetnej iniciatíve.„Urobíme všetko pre to, aby pani prezidentka nebránila deťom zdravšie a aktívnejšie žiť, a jej veto prelomíme,” doplnil Šípoš.Prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie novelu školského zákona, ktorou sa má od 1. septembra tohto roka zaviesť na školách tretia hodina telesnej výchovy.Prezidentka navrhuje posunúť účinnosť schváleného zákona na 1. september 2025 bez ohľadu na typ základnej školy a bez ohľadu na to, či škola disponuje telocvičňou.Hlava štátu upozorňuje na viacero problémov, ktoré by na základe prijatého zákona školám vznikli.Problematika úpravy počtu hodín telesnej a športovej výchovy má byť podľa nej predovšetkým odbornou a nie politickou otázkou, aby bolo možné posúdiť a zohľadniť personálne, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie škôl.