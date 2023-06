Trump sa prirovnal k Mone Lise, jeho podporovatelia ho vraj rovnako obdivujú

Republikán Trump v novembri oznámil svoju kandidatúru v amerických prezidentských voľbách v roku 2024 a v súčasnosti už sa venuje kampani. Jeho hlavným rivalom v boji o stranícku nomináciu je floridský guvernér Ron DeSantis. Podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky Trump pred DeSantisom vedie, pričom je prvou voľbou viac ako 50 % republikánskych voličov v primárkach. Pred guvernérom vedie o 30 bodov.





2.6.2023 (SITA.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump sa prirovnal k Mone Lise a svojich podporovateľov k ľuďom, ktorí sa na svetoznáme dielo chodia opakovane pozerať. Informujú o tom spravodajský portál Politico a denník Daily Mirror.Trump svoje nečakané prirovnanie povedal počas rozhovoru s waleským vysielateľom S4C, keď hovoril o tom, ako stále dokáže prilákať davy.„Máte ľudí, ktorí chcú vidieť Monu Lisu, milujú Monu Lisu a uvidia ju stovky a stovky ráz a každým razom je to lepšie,“ vyjadril sa bývalý šéf Bieleho domu.„Je to celkom zaujímavé a v podstate je to tých istých 20 tém, o ktorých hovoríte. Hovoríte o hranici, hovoríte o armáde, hovoríte o nízkych daniach. Oni to jednoducho chcú počuť, znova a znova,“ skonštatoval.