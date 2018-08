OĽaNO kritizuje vládnu reformu súdnictva, problémy na ÚS len oddiali

Milan Vetrák, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 23. augusta (TASR) - Vládna reforma súdnictva prostredníctvom Ústavy SR je pokusom o uzurpáciu moci a zabetónovanie vlastných ľudí na ústavnom súde do roku 2031. Reforma len odsunie riešenie problému na ďalšie vlády v budúcich rokoch. Za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) to uviedol Milan Vetrák.Očakávať, že sa posunom vekovej hranice odchodu do dôchodku u sudcov problém vyrieši, považuje za nereálne.myslí si Vetrák, podľa ktorého je personálna politika súčasnej vlády katastrofou.uviedol Vetrák. Za nezmyselné považuje aj zvyšovanie minimálneho veku kandidátov na 45 rokov zo súčasných 40.povedal Vetrák.Vláda SR v stredu (22.8.) schválila návrh na zmenu Ústavy SR, ktorý pripravil minister spravodlivosti Gál. Na presadenie novely budú v Národnej rade SR potrebné i hlasy opozície, ktorá zatiaľ nevyjadrila zmenám podporu. Cieľom reformy je skvalitnenie procesu výberu kandidátov na ústavných sudcov. Ak ju neschvália, deväť z celkovo 13 ústavných sudcov, ktorým sa končí vo februári 2019 funkčné obdobie, sa bude voliť po starom.