OĽaNO: Namiesto životaschopných firiem podporujeme pochybné projekty

Bratislava 1. augusta (TASR) – Slovensko namiesto životaschopných firiem podporuje rôzne pochybné projekty. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR z Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) namiesto skutočných inovácií podporuje často iba nákup strojov, pričom inovácie sú predovšetkým o ľuďoch. Skonštatovala to v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.Miliardu z OP VaI podľa nej spravuje rezort hospodárstva, ktorý v mnohých prípadoch namiesto inovácií podporuje iba nákup strojov či vytváranie prevádzok bez akejkoľvek inovácie či vyššej pridanej hodnoty. Ako dodala, hlavným cieľom podpory inovácií by malo byť zlepšenie postavenia slovenských podnikov v porovnaní s ostatnými firmami vo svete, aby mohli vytvárať výrobky s vyššou pridanou hodnotou.zdôraznila Remišová s tým, že SR by nemala byť len montážnou linkou.Poznamenala, že do eurofondových výziev na dotácie MH SR sa dostali aj fungujúce firmy.doplnila.Jednou z takýchto firiem je podľa Remišovej napríklad spoločnosť Global Industry Solution.opísala, pričom takýchto prípadov vraj hnutie na ministerstve našlo veľa. Remišová uviedla, že firmy by mali dostať dotácie len do výšky 30 % ich tržieb, podobne ako je to v Estónsku.Podotkla, že ministerstvo by malo kontrolovať prínos týchto dotácií, čo v súčasnosti nerobí, a zmeniť by sa mala aj forma podpory.konštatovala s tým, že OĽaNO bude podávať aj podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR a obráti sa aj na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Plánuje si vyžiadať aj dodatočné informácie o jednotlivých výzvach od rezortu hospodárstva.