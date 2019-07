OĽaNO: Obávame sa, že Višňové je v zlom stave a bude sa veľa doplácať

Na archívnej snímke Ján Marosz. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 11. júla (TASR) – Cena za doplatenie pôvodnému zhotoviteľovi diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, ktorým bolo taliansko-slovenské konzorcium, je vyššia, ako pôvodne mala byť. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii poslanec za opozičné hnutie OĽaNO Ján Marosz s tým, že dôvod tohto navýšenia nie je známy. Zároveň vyjadril podozrenie, že dielo je v zlom stave.vyhlásil Marosz s tým, že podrobný účet nebol zverejnený. Domnieva sa, že by tieto peniaze mohli predstavovať" pre odchádzajúce konzorcium za to, že sa nebude súdiť.Ešte nedávno boli podľa experta OĽaNO na dopravu Jiřího Kubáčka v tuneli popraskané betónové konštrukcie.podotkol. NDS si podľa jeho slov objednala aj analýzu stavu tunela, ktorá mala dopadnúť zle.Marosz zároveň upozornil na riziká v prípade, ak sa zistí, že pôvodný zhotoviteľ nechal dielo v zlom stave až po tom, ako zo stavby odíde.dodal.Na stredajšom (10. 7.) brífingu pri tuneli Višňové informoval generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin o tom, že NDS v auguste vypíše súťaž na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Náklady na výstavbu celého úseku odhadujú diaľničiari do 540 miliónov eur bez DPH a jeho sprejazdnenie v roku 2023. NDS podľa jej investičného riaditeľa Jiřího Hájeka vyplatila odchádzajúcemu zhotoviteľovi za stavebné práce vyše 165 miliónov eur a v rámci procesu inventarizácie mu bolo k tejto sume doplatených 24,8 milióna eur. Zhotoviteľ by mal 12. júla definitívne odísť zo staveniska.