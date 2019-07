Parkovanie v Bratislave budú kontrolovať aj monitorovacie vozidlá

Na snímke náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Marek Gajdoš pri symbolickom predávaní kľúčov od inteligentného monitorovacieho vozidla CAM CAR, pomocou ktorého budú mestskí policajti monitorovať zóny rezidenčného parkovania v Starom Meste. V Bratislave 11. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. júla (TASR) – Kontrolovanie pravidiel celomestskej parkovacej politiky by hlavné mesto mohlo v budúcnosti vykonávať aj prostredníctvom inteligentných monitorovacích vozidiel. V najbližšom období bude technológiu online kontroly Bratislava testovať v zriadených rezidenčných zónach Starého Mesta. O podrobnostiach hovorili na štvrtkovom tlačovom brífingu zástupcovia mesta, bratislavskej mestskej polície i spoločnosti, ktorá mestu pro bono poskytne systém na testovanie.Viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová pripomenula, že úspech schválenej parkovacej politiky bude výrazne závisieť na schopnosti monitorovať jej dodržiavanie a postihovať priestupky.uviedla námestníčka primátora, zodpovedná za oblasť dopravy.Technológia by mala mestským policajtom umožniť zrýchliť proces monitoringu, skontrolovať väčší počet vozidiel.vysvetlil Daniel Bedňarík zo spoločnosti FT Technologies, ktorá monitorovacie vozidlo na skúšku poskytne.Náčelník bratislavskej Mestskej polície (MsP) Marek Gajdoš poukázal na to, že testovanú technológiu už úspešne využívajú v Trenčíne. Verí, že i Bratislava bude mať rovnakú pozitívnu skúsenosť.zdôraznil Gajdoš.povedal, narážajúc aj na fakt, že pri využití technológie na monitoring parkovacích pravidiel sa hliadky mestskej polície budú môcť zamerať na inú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním verejného poriadku v meste.V prípade, že sa technológia počas testovacej doby osvedčí, Bratislava bude zvažovať riadne obstaranie tohto systému a jeho využívanie pri postupnom zavádzaní celomestskej parkovacej politiky. Jej zásady schválili poslanci v Bratislave na konci júna, priamo v praxi majú byť aplikované od roku 2021.