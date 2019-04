OĽaNO: Okrádanie živnostníkov nebankovými spoločnosťami treba zastaviť

Na archívnej snímke Veronika Remišová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) - Okrádanie tzv. živnostníkov nebankovými spoločnosťami treba zastaviť. Uviedli to na brífingu predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO, poslanci Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová a Eduard Heger. Hnutie preto navrhuje novelizáciu Obchodného zákonníka, o podporu ktorej chce požiadať po Veľkej noci budúceho ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD).priblížil.OĽaNO chce podľa Hegera v Obchodnom zákonníku navrhnúť novelizáciu, aby boli živnostníci chránení rovnako ako občania a nemohli prísť o celý svoj majetok.podčiarkol.zdôraznil Heger.povedal.Podľa Hegera hnutie chce osloviť nového ministra financií Kamenického po jeho nástupe na post s požiadavkou na novelizáciu Obchodného zákonníka.dodal Heger.Remišová vyzvala ministerku školstva Martinu Lubyovú (nom. SNS), aby sa do vyučovania na školách začlenil predmet o zvyšovaní finančnej gramotnosti, ktorý často nie je zaradený do učebných plánov škôl.doplnila Remišová.