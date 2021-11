OĽaNO podporilo správu Najvyššieho kontrolného úradu o procesoch v RTVS, Čekovský na čierne diery upozornil už vlani (video)

Čierne diery

3.11.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) má za to, že správa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) správne poukázala na netransparentné nakladanie s finančnými prostriedkami koncesionárov v Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS). Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda Mediálneho výboru Národnej rady SR (NR SR) Kristián Čekovský (OĽaNO).Predseda výboru povedal, že už pred vyše rokom upozornil na takzvané čierne diery v RTVS, teda na programy a systém výroby programov, ktorý vzbudzoval pochybnosti o tom, či sú robené transparentne.„Hovorili sme o tom, že televízne programy sa vyrábajú bez toho, aby im predchádzal transparentný výber producentov a pri schvaľovaní projektov sa obchádzajú interné smernice. Niektorí vysokopostavení manažéri v RTVS sú neraz v konflikte záujmov,“ skonštatoval Čekovský. Dodal, že doterajšie finančné kontroly vrátane auditu NKÚ tieto podozrenia potvrdili.„Úrad vo svojej správe konštatuje, že RTVS v kontrolovanom období nedodržala pri výberovom konaní interné predpisy a vnútorná kontrola ich dodržiavania bola nedostatočná. Kontrola ukázala, že ani jediný návrh programu neprešiel cez centrálny register námetov, ako to vyžadujú pravidlá RTVS,“ vysvetlil poslanec.Pripomenul, že pri takto nastavenom procese kontrol je dôležité, aby bola dobre robená spätná kontrola. To znamená, že by sa preverovalo, či sú peniaze koncesionárov využívané účelne.„Spätná kontrola ukázala, že to tak nefunguje a jednotlivé procesy v rámci inštitúcie zlyhávajú. Dokázala to aj kontrola z rezortu kultúry,“ upozornil a dodal, že pri kontrole efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov zlyháva Rada RTVS.RTVS by sa mala podľa Čekovského postaviť správe NKÚ a jej zisteniam čelom a nastaviť svoje procesy tak, aby boli transparentné. „To isté požadujeme aj my,“ zhodnotil poslanec. V RTVS podľa neho vôbec nie je jasne zadefinovaný výber programov a producentov či dodávateľov, a nie je zabezpečené ani súťažné prostredie.„RTVS hospodári s balíkom približne 40 miliónov eur na výrobu televíznych programov, a tieto peniaze nie sú nijakým spôsobom zadefinované, akým spôsobom majú byť prerozdelené,“ uzavrel. Z peňazí koncesionárov podľa jeho slov žije hŕstka najväčších producentov.