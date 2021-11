Bude na Slovensku opäť lockdown? Ak sa situácia nezlepší, môže byť realitou už pred Vianocami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.11.2021 - Pokiaľ sa epidemická situácia nezlepší, jedným z možných riešení je aj lockdown pred Vianocami. Uviedol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po stredajšom zasadnutí Vlády SR.V rámci porovnania incidencie na 100-tisíc obyvateľov s inými krajinami je Slovensko stále veľmi vysoko. Za posledný mesiac zažívame vysoký nárast počtu denne hospitalizovaných pacientov, ako aj úmrtí.Lengvarský preto obyvateľov znova vyzval, aby sa nechali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. „Okresy, ktoré budú mať mieru zaočkovanosti obyvateľstva 50 plus na úrovni 65 percent, tak môžu byť preradené do nižšej farby. Je veľmi veľa okresov, ktorým nechýba veľa do tejto hranice. To znamená, že niekoľko stoviek osôb chýba, aby čierna farba v danom okrese mohla byť vymenená za nižšie stupne,” vysvetlil minister.