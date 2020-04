OĽANO podporilo zámer krajov stretávať sa s vládou dvakrát ročne, vítajú to aj ostatné koaličné strany

Samosprávam hrozí krach

Častejšiu komunikáciu chcú aj Sme rodina a SaS

Vláda sa musí nájsť čas

12.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) podporuje zámer združenia samosprávnych krajov SK8 stretávať sa s vládou aspoň dvakrát do roka. Agentúru SITA o tom informoval hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.Predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič (OĽaNO) od novej vlády očakáva, že bude so samosprávami komunikovať inak ako len cez „nesystémové výjazdové rokovania v regiónoch“. Navrhuje preto, aby sa samosprávy na úrovni SK8 stretávali s vládou aspoň dvakrát do roka.Poslanec Národnej rady SR Miroslav Kollár (Za ľudí), ktorý je zároveň primátorom mesta Hlohovec, agentúre SITA priblížil, že sa bude usilovať do programového vyhlásenia vlády pretlačiť vytvorenie vládnej expertnej komisie zabezpečujúcej reformu verejnej správy.„V súčasnosti čelíme na Slovensku ťažkej situácii. Ak sú modely výpadku podielových daní pravdivé, tak bez kompenzácie z centrálnej úrovne stoja samosprávy v druhom polroku pred krachom," objasnil Kollár.Vláda sa podľa jeho slov snaží prijímať také opatrenia, aby znižovali náklady samospráv.„Ak totiž bude ten dopad taký, ako odhadujú modely, tak samosprávy to nemajú šancu do konca roka ustáť a poskytovať služby, ktoré majú," doplnil primátor Hlohovca.Myšlienku častejšej komunikácie medzi vládou a samosprávami vítajú aj ostatné koaličné strany. Hnutie Sme rodina to považuje za veľmi dobrý nápad a za správne riešenie. Agentúru SITA o tom koncom marca informovala Michaela Jurcová z tlačového oddelenia hnutia.Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) všetko závisí od dohody na úrovni vlády, ktorú bude následne prezentovať premiér Igor Matovič (OĽaNO).„Ministri za SaS sú však ochotní a pripravení komunikovať a spolupracovať so samosprávami,“ uviedol pre agentúru SITA Ondrej Šprlák z komunikačného oddelenia strany.Predseda SK8 Viskupič doplnil, že nová vláda by mala rešpektovať Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) , Úniu miest Slovenska (ÚMS) aj SK8 ako partnerov, ktorí dostali od ľudí priame mandáty vo svojich obciach, mestách a krajoch.„O témach, ktoré nás trápia v obciach, mestách a krajoch, vieme najviac a musíme ich riešiť na dennej báze. Slušná vláda si musí nájsť čas na to, aby sa so zástupcami samospráv aspoň raz za pol roka stretla,“ dodal.