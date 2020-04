Kandidatúra Danka na post šéfa strany je otázna, Hrnko zoberie akúkoľvek pozíciu

SNS sa do parlamentu nedostala

Hrnko je pripravený na akúkoľvek pozíciu

Z funkcie odstúpil aj Zelník

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vrcholoví predstavitelia Slovenskej národnej strany (SNS) nechcú hovoriť, či by mal doterajší predseda Andrej Danko opäť kandidovať za jej šéfa. Podľa informácií agentúry SITA je to otázne.Niektorí politici z radov národniarov neoficiálne povedali, že Danko investoval veľa politického úsilia do fungovania SNS, preto je je zrejmé, že vedenie strany len tak neprenechá niekomu inému.Podpredseda SNS Anton Hrnko povedal, že „sebareflexia patrí všetkým členom strany vrátane mňa“.Podľa prvého podpredsedu SNS Jaroslava Pašku je na rozhodnutí „Danka, ako sa postaví k ďalšiemu fungovaniu“.SNS sa vo februárových voľbách do parlamentu nedostala. Tesne po nich Danko povedal, že všetci predstavitelia strany na sneme dajú svoje funkcie k dispozícii. Dátum snemu nie je oficiálne potvrdený, mal by sa uskutočniť 12. septembra.Podľa prvého podpredsedu národniarov Pašku je teraz čas na vnútornú diskusiu v strane a prípravu na regionálne a komunálne voľby v roku 2022.„Trocha nám robí problém súčasná situácia. Nemôžeme sa stretávať, absolvovali sme prvé stretnutia v regiónoch, potom sme ich prerušili, musíme počkať, kým sa upokojí zdravotná situácia,“ priblížil Paška.Podpredseda SNS Hrnko si nemyslí, že strana v minulom volebnom období urobila pre Slovensko málo.„Práve naopak. Najviac pre ľudí urobila v minulom volebnom období. Sme trošku sklamaní a aj ja osobne. Schytali sme niečo, čo sme si nezaslúžili, ale taká je politika,“ poznamenal. Ako ďalej uviedol, SNS venoval celý svoj produktívny život a záleží mu na tom, aby značka SNS pokračovala.„Som pripravený na akúkoľvek pozíciu, pokiaľ strana dokáže reálne zhodnotiť svoje pôsobenie. Ak by malo dôjsť k jej ďalšej marginalizácii, tak nie som človek, ktorý je zvyknutý prehrávať. Radšej by som sa venoval svojmu dôchodku,“ reagoval Hrnko na otázku, či sa chce znovu uchádzať o pozíciu vo vedení SNS.Krátko po voľbách odstúpil z funkcie podpredsedu SNS Štefan Zelník. Zároveň sa vzdal aj členstva v strane. Podľa Zelníka „kopil chyby“ počas uplynulých štyroch rokov najmä predseda SNS.Andrej Danko bol zvolený za predsedu strany v októbri 2012. Stalo sa tak po tom, čo sa strana vo voľbách v marci 2012 neprebojovalo do parlamentu. Danko vo funkcii nahradil Jána Slotu.V roku 2016 sa národniari do parlamentu vrátili. Stali sa súčasťou vládnej koalície spolu so stranami Smer-sociálna demokracia, Most-Híd a Sieť. V tohtoročných voľbách získala SNS len 3,16 percenta hlasov a opäť skončila mimo parlamentu.