OĽaNO robí podľa Fica zlodejstvá. Nie je možné, aby na seba človek nabral zmluvy za státisíce eur

Návrh na odvolanie ministra Hegera

Výzva tretiemu sektoru

18.8.2020 - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) robí „zlodejstvá" cez právne služby. Na utorňajšej tlačovej konferencii to povedal predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. Upozornil na bratislavského advokáta Michala Miškoviča, s ktorým štát podpísal zmluvy na 850-tisíc eur.Fico poukázal na to, že je to právnik blízky ľuďom z OĽaNO, predovšetkým ministrovi financií Eduardovi Hegerovi. Ministra chce preto na septembrovej parlamentnej schôdzi odvolávať z funkcie. V súvislosti s právnikom Miškovičom taktiež očakáva reakciu tretieho sektora.„Nie je možné, aby na seba človek nabral zmluvy za státisíce eur. Na každej súťaži sa zúčastnili tie isté tri firmy a vždy zvíťazil pán Miškovič, blízky priateľ pána Hegera. Je nepredstaviteľné, aby sa robili takéto zlodejstvá cez poskytovanie právnych služieb. Musí preto prísť návrh na odvolanie ministra Hegera z funkcie, lebo je to bohapusté vyťahovanie peňazí zo štátneho rozpočtu. Je to čistý biznis hnutia OĽaNO," uviedol Fico.V tejto súvislosti vyzval ku konaniu tretí sektor, predovšetkým Nadáciu Zastavme korupciu a mimovládnu organizáciu Transparency International Slovensko (TIS).„Tieto organizácie sú ticho, lebo ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) im sľúbila milión eur, čo je päťnásobne viac v porovnaní s minulým rokom. Vyzývam preto tretí sektor, nebuďte ticho, lebo to, čo robí pani Remišová voči vám, je politická korupcia," vyhlásil predseda Smeru-SD. Ak budú pri tejto kauze mlčať, nikdy viac tieto inštitúcie nebude možné podľa jeho slov brať vážne.Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na to na tlačovej konferencii 17. augusta priblížil, že za vlády Petra Pellegriniho (vznikajúca strana Hlas - sociálna demokracia) využívali ministerstvá niekoľkonásobne predražené služby.Podľa premiéra platilo ministerstvo životného prostredia za právne poradenstvo 582 eur za hodinu. Okrem právnych služieb štát podľa Matoviča prepláca aj súkromné strážne služby a služby v oblasti poistenia majetku. Všetkých ministrov preto požiadal, aby do dvoch týždňov preverili všetky zmluvy týkajúce sa právneho poradenstva na jednotlivých rezortoch.