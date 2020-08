Gröhling: Školy sa budú od nového školského roka 2020/2021 riadiť troma fázami.

Školy sa budú od nového školského roka 2020/2021 riadiť troma fázami.

Zelená fáza bude bezpečná,

oranžová fáza sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga.



V utorok počas tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že nechce, aby sa školy zatvárali z dôvodu šírenia nového koronavírusu opäť celoplošne. Školy musia zároveň vyčleniť jednu miestnosť na bezprostrednú izoláciu.



Rezort školstva navrhuje, aby sa začiatok semestra posunul na 28. septembra



Rezort školstva navrhuje, aby sa začiatok zimného semestra 2020/2021 na univerzitách posunul na 28. septembra. Počas utorkovej tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Meranie teploty nebude pri vstupe do škôl povinné, jedine v červenej fáze, teda vtedy, keď už sú v škole potvrdené prípady nákazy. Ak žiakom bude škola merať pri vstupe do budovy teplotu, môže ho pustiť na vyučovanie s teplotou 37,2 stupňa.

Ministerstvo školstva a zdravotníctva však vyzývajú rodičov, aby neposielali do škôl deti s príznakmi choroby.

Ministerstvo školstva neodporúča školám, aby spájali deti z rôznych tried do školských klubov. Rezort však túto možnosť nezakazuje.

Ak dôjde v jednej z tried k pozitívnemu prípadu koronavírusu, budú sa aj deti v školských kluboch, s ktorými prišlo nakazené dieťa do kontaktu, posudzovať ako blízke kontakty.