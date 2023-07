OĽaNO sa nemieni zúčastňovať Ficových politických tančekov, ide vraj o pokus dostať políciu naspäť pod mafiu

Mimoriadna schôdza ako Ficova kampaň

Podpora vedeniu polície

21.7.2023 (SITA.sk) - Hnutie OĽaNO a priatelia sa nemieni zúčastňovať politických tančekov predsedu strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD Roberta Fica . V stanovisku obyčajných ľudí to uviedol predseda ich poslaneckého klubu Michal Šipoš. Doplnil, že z toho dôvodu sa poslanci hnutia neprezentovali na piatkových mimoriadnych parlamentných schôdzach.„Peniaze určené na kompenzácie nárastu cien energií pre samosprávy boli vyčlenené v rozpočte a poverený premiér Ľudovít Ódor deklaroval vyriešenie problému v druhej polovici augusta. Navrhované uznesenie mimoriadnej schôdze navyše nemá absolútne žiadny právny charakter a vládu k ničomu nezaväzuje. Je to len súčasť kampane Roberta Fica a tých, ktorí s ním spolupracujú," uviedol Šipoš k jednej z mimoriadnych schôdzí. Jej zvolávanie označil za vykopávanie otvorených dverí a politické divadlo.„Mimoriadna schôdza o snahe odvolať policajného prezidenta je ešte absurdnejším divadlom a pokusom o návrat do čias korupčného systému 'našich ľudí', kde polícia bola v područí mafie," skonštatoval Šipoš a doplnil, že OĽaNO a priatelia s nezaprezentovali ani na tejto schôdzi, lebo takéto snahy odmietajú.„Zároveň vyjadrujeme podporu vedeniu polície a spravíme všetko pre to, aby o slobodu vo vyšetrovaní polícia už nikdy neprišla," uviedol Šipoš.Podľa Šipoša stále platí, že ak bude niektorí z ministrov potrebovať schválenie legislatívy dôležitej pre ľudí, ich hnutie je pripravené zúčastniť sa na mimoriadnej schôdzi.