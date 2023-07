Vodič kamióna zrazil na D1 cestárov, diaľnicu aj príjazdové cesty uzavreli (foto)

21.7.2023 (SITA.sk) - Diaľniční policajti riešili vo štvrtok 20. júla popoludní dopravnú nehodu na diaľnici D1, ktorú zavinil vodič kamióna a zranili sa pri nej dvaja cestári. Pre nehodu bola diaľnica a príjazdové cesty od Hlohovca a Piešťan v smere na Trnavu asi hodinu uzavretá a vodiči čakali v kolónach. Na sociálnej sieti o tom informuje trnavská krajská polícia, podľa ktorej k nehode došlo tesne pred križovatkou Trnava.Vodič kamióna počas jazdy vyšiel z pravého jazdného pruhu a narazil do oceľových zvodidiel vpravo. Pokračoval však v jazde a opakovane narazil do oceľových zvodidiel vpravo, aby nakoniec nabúral prednou časťou do zadnej časti prívesného vozíka diaľničnej patroly so šípkou. Vozidlo patrilo diaľničnej patrole, ktorá práve zabezpečovala v odstavnom jazdnom pruhu pokazené auto.„Pri nehode sa zranili obaja pracovníci z diaľničnej patroly, jeden bol v čase nehody v aute a druhý pred vozidlom. So zraneniami nôh ho previezli záchranári do nemocnice. Dychové skúšky na alkohol boli negatívne,“ uviedla v statuse polícia, podľa ktorej príčiny konania kamionistu sú naďalej v štádiu vyšetrovania.Podľa stôp z miesta a priebehu nehody sa u vodiča kamióna mohlo jednať o mikrospánok, únavu alebo náhlu zdravotnú nevoľnosť. Polícia preto v samom závere statusu odporúča po približne každých dvoch hodinách dlhej cesty spraviť si aspoň 15-minútovú prestávku a aj za volantom myslieť na dodržiavanie pitného „nealko“ režimu. Ak sa začne cítiť vodič počas jazdy unavený alebo ospalý, je potrebné si nájsť čo najrýchlejšie bezpečné miesto na státie a oddýchnuť si.