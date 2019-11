Na archívnej snímke Miroslav Sopko. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 18. novembra (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO si myslí, že na školách stúpa byrokracia. Reaguje tak na list Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 15. novembra. Základné školy majú do konca mesiaca zrealizovať prieskum medzi žiakmi prvých ročníkov o formách ich starostlivosti do troch rokov. Informoval o tom hovorca hnutia OĽaNO Matúš Bystriansky.uviedol poslanec parlamentu a tieňový minister školstva za OĽaNO Miroslav Sopko.Upozorňuje, že byrokracia by mala na školách klesať, ale ona naopak stúpa. Riaditeľom a učiteľom pribúdajú nové povinnosti.hovorí Sopko. Je podľa neho absurdné, aby sa od rodičov zbierali takéto citlivé údaje a zisťovali, či sa o dieťa nestaral niekto iný ako zákonný zástupca.Sopko kritizuje aj Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré má podporovať zber týchto údajov.povedal.