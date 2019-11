Zdravotný stav chlapca zraneného pri nehode zostáva kritický

Snímka z miesta nehody na štátnej ceste I/65 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Foto: FB/Polícia SR Foto: FB/Polícia SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 18. novembra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky už prepustila štyroch pacientov, ktorí boli do nemocnice privezení minulý týždeň po tragickej dopravnej nehode pri Nitre. „spresnil hovorca nemocnice Ján Baček.Piaty pacient, ktorý bol hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie, podstúpi v priebehu pondelka plánované kontrolné vyšetrenie a predbežne by mohol byť z nemocnice v utorok (19. 11.) prepustený.Posledný šiesty pacient, ktorý bol do novozámockej nemocnice privezený s najvážnejšími poraneniami, je naďalej v umelom spánku. Jeho stav je stále kritický a zostáva hospitalizovaný na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, potvrdil Baček.Tragická zrážka autobusu s nákladným autom sa stala v stredu (13. 11.) na štátnej ceste I/65 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. V autobuse sa viezli najmä mladí ľudia, ktorí sa vracali zo škôl. Nehoda si vyžiadala 12 obetí, z toho štyri maloleté deti. Ďalších 20 ľudí bolo zranených, z toho traja ťažko.