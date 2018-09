OĽaNO si počká na kandidáta Smeru a SNS na prezidenta,hovorí Remišová

Na snímke poslanci NR SR, vľavo Robert Fico (SMER-SD) a vpravo Veronika Remišová (OĽaNO) počas 34. schôdze NR SR 19. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. septembra (TASR) – Na otázku, či OĽaNO postaví do budúcoročných prezidentských volieb vlastného kandidáta alebo podporí niektorého z existujúcich kandidátov, odpovie opozičné hnutie v zákonnom termíne do konca roka. Počkať si chce aj na to, koho nominujú koaličné strany Smer-SD a SNS. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedla predsedníčka hnutia Veronika Remišová.skonštatovala Remišová. Ten by podľa hnutia mal obhajovať charakter štátu a pravdu.Zároveň poznamenala, že v hnutí sa nerozhodujú na základe prieskumov. Na otázku, aké sú výsledky prieskumov, ktoré si dalo OĽaNO vypracovať, respektíve či má v klube ona najväčšiu podporu alebo niekto iný, však neodpovedala. V hre ostávajú podľa nej všetky možnosti.poznamenala Remišová na margo toho, či je pravdepodobná aj možnosť, že by OĽaNO vlastného kandidáta nepostavilo.Predseda koaličnej strany Most-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár, ktorý je jedným z uchádzačov o funkciu prezidenta, si myslí, že spoločnosť sa za posledné roky zmenila. Pred 15 rokmi totiž povedal, že spoločnosť nie je zrelá na to, aby Slováci do vysokej politickej funkcie zvolili Maďara.podotkol Bugár na margo súčasnej spoločnosti, ktorá je podľa neho pripravená aj na takéto zmeny.Poukazuje pritom na to, že koaličná strana má napríklad samostatných kandidátov na starostov a podobne.poznamenal Bugár. Ten zároveň momentálne neuvažuje, že by za nejakých okolností odstúpil pred prvým kolom prezidentských volieb.skonštatoval Bugár s tým, že prieskumy verejnej mienky dávajú podľa neho len určitý trend, nie výsledok.