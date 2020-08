OĽaNO: Slovensko sa povstaním zaradilo k víťazným mocnostiam a prihlásilo k demokracii a slobode

Najvýznamnejšia dejinná udalosť

Odkaz spolupráce voči totalitnému režimu

29.8.2020 (Webnoviny.sk) - Na odvážne činy našich predkov počas Slovenského národného povstania (SNP) nesmieme zabudnúť. Vo svojom vyhlásení pri príležitosti 76. výročia to uviedlo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Vyhlásenie zaslala agentúre SITA Daša Macaríková z mediálneho tímu hnutia.Slovenské národné povstanie podľa OĽaNO patrí k najvýznamnejším dejinným udalostiam 20. storočia. Slovensko sa povstaním zaradilo medzi víťazné mocnosti druhej svetovej vojny a prihlásilo sa tak k demokratickým tradíciám a slobode. Zástupcovia hnutia OĽaNO si SNP každoročne uctievajú na viacerých pietnych miestach po celom Slovensku.„29. augusta 1944 Slovensko povstalo voči fašistickému zlu a my na tieto odvážne činy našich predkov, hodné nasledovania, nesmieme zabudnúť. Je našou morálnou povinnosťou pamätať, keď trpeli nevinní,“ uviedol predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš SNP je dôležité si pripomínať aj dnes, pretože ide o odkaz spolupráce voči totalitnému režimu. Podľa Michala Šipoša by mali na odkaz povstania nadväzovať všetky demokratické sily.„Slovenské národné povstanie je dôležitý historický míľnik, ktorý dokazuje dôležitosť kooperácie napriek rozdielom. Len spoločne totiž dokážeme zvíťaziť nad tak ohavnou ideológiou, akú predstavuje fašizmus. Vzdelávajme preto mladých, veďme ich k poznaniu pravdy a neprekrúcajme históriu,“ dodal.