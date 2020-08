Žiadna spravodlivosť, žiadny mier, vyhlásil otec Jacoba Blakea na proteste vo Washingtone (video)

Dva systémy spravodlivosti

Najväčšie podujatie od začiatku pandémie

29.8.2020 (Webnoviny.sk) - V americkom Washingtone, D.C. sa v piatok zhromaždili tisíce ľudí, ktorí si pripomenuli pochod mestom z roku 1963. Pred Lincolnovým pamätníkom sa prihovorili davu napríklad syn Martina Luthera Kinga Jr. Martin Luther King III., ktorý 57 rokov po slávnom príhovore svojho otca upozornil na pretrvávajúce policajné násilie a rasizmus."Nikdy nemôžeme zabudnúť na americkú nočnú moru rasistického násilia, ktorej príkladom je vražda Emmetta Tilla, ktorého zabili v tento deň v roku 1955 a súdny systém nedokázal potrestať jeho vrahov," vyjadril sa.Po jeho boku stáli aj reverend a občiansky aktivista Al Sharpton či príbuzní iných obetí násilia, akými sú Jacob Blake , George Floyd, Breonna Taylor, Rayshard Brooks, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin a Eric Garner. Ľuďom sa prihovoril aj otec Afroameričana Jacoba Blakea, ktorého postrelili policajti vo Wisconsine."V Spojených štátoch máme dva systémy spravodlivosti - pre bielych a pre čiernych, no ten pre čiernych nefunguje tak, akoby mal. Žiadna spravodlivosť, žiadny mier," vyhlásil Jacob Blake Sr.Vystúpil aj brat zavraždeného Georgea Floyda Philonise Floyd, ktorý uviedol, že by si prial, aby tam s nimi mohol byť aj zosnulý brat. Afroameričan Floyd zomrel 25. mája po tom, ako mu biely policajt Derek Chauvin takmer deväť minút kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu.Piatkové podujatie bolo najväčším politickým zhromaždením vo Washingtone od začiatku pandémie koronavírusu Organizátori povedali, že ich cieľom bolo poukázať na nutnosť reforiem federálnej polície, odsúdiť rasové násilie a požadovať ochranu volebného práva pred novembrovými voľbami. Niekoľko protestov sa konalo aj v Južnej Karolíne, Nevade, Utahu, Colorade či na Floride.Demokratický nominant na prezidenta Joe Biden na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter podporil zhromaždenia, prezident Donald Trump ich zatiaľ nekomentoval.