OĽaNO: Systém eKasa je deravý, žiadame vyvodenie zodpovednosti

Na archívnej snímke Eduard Heger. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) - Nový systém online prepojenia registračných pokladníc na finančnú správu, tzv. eKasa je deravý. Vyhlásil to poslanec OĽaNO Eduard Heger po tom, ako Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) upozornilo na možnosti, ako celý systém obísť. Hnutie vyzýva finančnú správu, aby predstavila opatrenia, akými chce zabrániť možným daňovým únikom.Podľa Hegera štát bude naďalej okrádaný na dani z pridanej hodnoty (DPH) a podvodníci budú môcť naďalej tunelovať štátny rozpočet.vyhlásil Heger. Možnosť obísť systém eKasa Heger považuje za veľké zlyhanie.podotkol Heger.Heger upozornil na to, že finančná správa mala rok na to, aby zabezpečila fungovanie celého systému.vyhlásil Heger.Funkčnosť nových pokladníc pre ICJK preverili etickí hekeri zo spoločnosti Nethemba. V rámci testovania systému napísali emulátor, ktorý sa spojí s chráneným úložiskom, skopíruje ho a ďalej sa pred pokladnicou tvári ako modul chránené dátové úložisko. Následne môže používateľ napríklad vytlačiť pre zákazníka doklad, ktorý systém nikdy neodošle na portál finančnej správy. Zároveň nahradí identifikačné údaje pokladnice náhodnými znakmi, takže spätne ju už nie je možné identifikovať.