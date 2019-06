Pokuty za neskoré zavedenie eKasy sa majú oddialiť do konca 2019

Na snímke rokovacia sála NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Na snímke rokovacia sála NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 19. júna - Pokuty za neskoré zavedenie eKasy do svojich prevádzok by sa podnikateľom nemali udeľovať až do konca tohto kalendárneho roka namiesto 30. septembra. Pozmeňujúci návrh predložil poslanec SNS Radovan Baláž v úvode druhého rokovacieho dňa 46. schôdze parlamentu k návrhu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.Národná rada SR rokuje o tomto návrhu zákona v skrátenom režime. Rezort financií navrhol odklad pokút, pretože chce vyjsť v ústrety podnikateľom, ktorí nestihli včas zaviesť eKasu. Neuloženie pokuty navrhovalo ministerstvo uplatniť, ak podnikateľ preukáže písomným potvrdením alebo emailom, že si do dňa účinnosti zákona záväzne objednal online registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii a zároveň, že požiadal o pridelenie kódu online registračnej pokladnice.Termín odkladu pokút sa má podľa návrhu Baláža ešte posunúť, aby sa vytvoril dostatočný priestor na uvedenie online registračnej pokladnice do prevádzky. "Zároveň sa navrhuje vypustiť podmienku objednania pokladnice pre neuloženie sankcie," doplnil Baláž.Poslanec Eduard Heger (OĽaNO) je prekvapený predložením pozmeňujúceho návrhu Balážom. Upozornil na to, že rovnaký zámer mali aj poslanci opozičnej strany SaS, ktorí už v pondelok avizovali, že plánujú navrhnúť oddialenie udeľovania pokút. "Je to veľké prekvapenie. To, že to chcela navrhnúť SaS ma neprekvapuje, ale to, že s tým prišla SNS, to je prekvapivý zvrat," podotkol Heger s tým, že vyzval ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby objasnil, či je na tejto zmene zhoda v rámci koalície.Poslanec SaS Ondrej Dostál plánuje pozmeňujúci návrh SNS podporiť. "Na rozdiel od kolegu Hegera nebudem kritický. Je to veľmi dobrý nápad, budem hlasovať za ten návrh, lebo je to rozumné. Bol by som rád, keby to nebol názor len jednej z koaličných strán, ale aby si to osvojila parlamentná väčšina," podotkol Dostál.Jeho stranícka kolegyňa Jana Kiššová tiež upozornila, že už počas prijímania tohto zákona vyzývala vládu, aby odsunula zavádzanie online registračných pokladníc. "Snažili sme sa o tom presviedčať v pléne, hovorili sme o tom na výboroch, podávali sme pozmeňujúce návrhy na odloženie účinnosti. Všetko bolo márne, koalícia nepočúvala," podotkla Kiššová. Podnikatelia podľa jej slov majú s eKasami v praxi viaceré problémy, najmä technické. "Od prevádzkovateľov počúvame, ako sa to nestíha a od finančnej správy, že žiadny problém neexistuje. Dnes ale fatálne zlyhanie vláda konečne pripustila. Verím, že naše výzvy padli na úrodnú pôdu, nie je to ale dostatočné riešenie, lebo len posúvame termín sankcionovania," vyhlásila Kiššová. SaS navrhuje posunúť účinnosť používania online registračnej pokladnice podnikateľskými subjektmi z platného termínu 1. júla na 1. januára 2020.Tibor Bernaťák (SNS) upozornil, že strana sa pri pozmeňujúcom návrhu "vôbec neinšpirovala návrhom SaS." "My tiež počúvame podnikateľov," uviedol Bernaťák.Po prerokovaní návrhu týkajúcom sa eKasy sa bude plénum venovať návrhom zákonov z dielne Ministerstva životného prostredia SR, na rad by mali prísť aj zákony od podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD).