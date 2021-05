OĽANO tvrdí, že podpora rodiny je a vždy bola ich prioritou

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny predstavitelia hnutia OĽANO vyhlásili, že podpora rodiny je a vždy bola ich prioritou. Dôkazom toho sú nielen praktické kroky vlády Eduarda Hegera, ale aj ďalšie zámery na podporu rodín, ktoré do verejnej debaty vniesol predseda a minister financií Igor Matovič, pripomenul predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš. TASR o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.





Poslanec a expert hnutia pre rodinnú politiku Peter Kremský ocenil, že sa hnutiu v spolupráci s koaličnými partnermi podarilo presadiť celý rad opatrení, ktoré rodinám prinášajú lepšiu perspektívu. "Naším cieľom je zlepšiť ich finančnú stabilitu, dostupnosť bývania, ale aj škôlok a ďalších služieb, aby sa rodiny nebáli rásť a mať deti," zdôraznil Kremský. Podľa poslankyne Národnej rady SR Anny Anndrejuvovej si každá rodina zaslúži od spoločnosti mimoriadnu podporu a ocenenie. "A to nielen materiálne a finančné, ale aj spoločensky v medziľudských vzťahoch, pretože fungujúca rodina je naša budúcnosť," vyhlásila.OĽANO pripomenulo, že nedávno schválili jednorazový príspevok 333 eur pre všetky deti z rodín, ktoré to najviac potrebujú. Hnutie tiež uviedlo, že bol zavedený tehotenský príspevok viac ako 200 eur už od štvrtého mesiaca tehotenstva. Tvrdí tiež, že zlepšili poskytovanie dotácií na bývanie, čoskoro zvýšia jednorazový finančný príspevok pre náhradných rodičov z 540 na 830 eur. Daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo veku od šiestich do 15 rokov sa podľa OĽANO od júla zvýši na 1,7-násobku a od 1. januára 2022 na 1,85-násobku doterajšieho daňového zvýhodnenia. OĽANO poznamenalo, že Heger s ministrom financií Matovičom presadili vyplatenie troch miliónov eur z rezervy premiéra pre týrané matky s deťmi."V ďalších rokoch toho plánujeme spraviť oveľa viac. Ale symbolický odkaz tohto dňa pre nás znie: rodina je tam, kde sa život začína a láska sa nikdy nekončí," dodal Kremský.